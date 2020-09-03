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Первыми вакцину от COVID-19 в Латвии получат медики и пожилые люди

Первыми вакцину от COVID-19 в Латвии могут получить медицинские работники и пожилые люди. По информации rus.delfi.lv, об этом сообщила Латвийскому радио руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Она отметила, что в настоящее время цель вакцинации - снизить тяжесть заболевания и смертность, а о том, как они повлияют на распространение вируса, говорить пока рано.

Первые дозы вакцин странам ЕС будут выделены в соответствии с численностью населения каждой страны. За первые три месяца следующего года могут быть привиты 3% населения Латвии, а к середине года вакцина может быть доступна 20% населения. Каждая страна сама решает, какие группы населения получат эти 3% вакцин, сказала руководитель совета по иммунизации.

Минздрав обратился к совету с вопросом, каким приоритетным группам в Латвии необходимо в первую очередь обеспечить вакцины. Исходя из опыта других стран, эксперты склоняются к тому, что это должны быть работники здравоохранения. Не менее важно вакцинировать и людей старшего поколения, так как их вакцинация больше всего повлияет на показатели тяжести заболевания и смертности, добавила руководитель совета.