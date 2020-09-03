В России и мире

Правительство попросили дать авиаперевозчикам равный доступ к международным маршрутам

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой разработать прозрачный механизм доступа авиакомпаний к открытым международным маршрутам. Он должен обеспечить российским перевозчикам равный доступ к открывающимся после начала пандемии маршрутам и защитить интересы пассажиров, говорится в письме организации.

Сегодня почти все разрешения Росавиации на выполнение полетов по вновь открывающимся зарубежным направлениям получает «Аэрофлот», пишет газета «Известия». Цены на полеты из Москвы в Минск, Бишкек, Нур-Султан, Дубай, Белград существенно выросли, обратили внимание в организации.

«По данным Российского союза туриндустрии, на середину октября стоимость билетов из Москвы в Дубай в девять раз превышала нормальные уровни», - говорится в обращении.

В пресс-службе правительства пояснили, что обращение поступило и находится в проработке.