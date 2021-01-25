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Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах

Представители бизнеса обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах. Это следует из декабрьского письма, подписанного главами российских авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинга «Аэропорты регионов».

Документ получили в Росавиации, пишет газета «Известия». Возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах планируют обсудить на площадке Минтранса с участием федерального агентства. Отмечается, что Росавиация поддерживает инициативу.

Код-шеринг применяют в основном для организации трансферных перевозок. Каждая авиакомпания, заключившая такое соглашение, продает через собственные каналы билеты на рейс, который фактически выполняется одной из них. Российские перевозчики сегодня не подписывают код-шеринговые соглашения на субсидируемых маршрутах из-за рисков применения штрафных санкций, хотя действующие правила распределения субсидий не запрещают перевозчикам заключать такие договоры.

Применение код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах увеличит для пассажиров выбор вариантов пути к месту назначения, для них улучшится также транспортная доступность в удаленных регионах, говорится в письме. Авиакомпании повысят заполняемость рейсов на субсидируемых маршрутах, а у аэропортов увеличится трансферный пассажиропоток. Государству такая мера позволит улучшить эффективность расходования бюджетных средств и достичь доли 50% авиаперевозок в обход Москвы, полагают авторы инициативы.