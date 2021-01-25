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В России и мире

Умер известный джазовый пианист и композитор Чик Кориа

12.02.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни в США, сообщила семья легендарного музыканта в Facebook.

«Мы с горечью сообщаем, что 9 февраля на 80-м году жизни от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно, умер Чик Кориа», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, перед смертью Кориа оставил обращение, в котором поблагодарил своих близких и поклонников его творчества за то, что «помогали гореть пламени музыки», пишет РИА Новости.

Пианист и композитор Чик Кориа считается одним из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира. Он был номинирован более чем на 50 премий «Грэмми», 23 из которых джазмен получил. За свою более чем сорокалетнюю карьеру Кориа выпустил несметное количество пластинок, экспериментируя со стилем.

Теги: #джаз
Источник: Псковская Лента Новостей
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