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В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот». Предложение предусматривает внесение изменений в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Росавиация рассмотрела предложение «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры, пишет газета «Известия». В Минтрансе сказали, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что речь об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. По его словам, сегодня тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией.

«Для пассажиров дискаунтера снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, - это полностью соответствует мировой практике. Для полносервисных компаний, таких, как "Аэрофлот", регистрация на стойке - часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна», - отметил он.

Предложенное нововведение позволило бы пассажирам выбирать - платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн, уточнил источник в крупной авиакомпании. Стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, сказал собеседник издания.