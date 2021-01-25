В России и мире

Латвия возобновит авиасообщение с Россией

Правительство Латвии приняло решение о возобновлении авиасообщение с третьими странами, включая Россию, с 17 марта. Об этом сообщает правительство страны.

Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в ЕС) запретили в Латвии с 17 марта прошлого года из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

«Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы», - говорится в сообщении.

Самолеты в Россию из Латвии и обратно летали до запрета несколько раз в день.