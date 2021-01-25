В России и мире

Правительство одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утвержденному Михаилом Мишустиным распоряжению», - отметили в пресс-службе правительства.

Соглашение, заключенное в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса. Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов, добавили в пресс-службе.