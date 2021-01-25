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Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть Печорского района

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть территории, сообщает РИА Новости. В воскресенье съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) утвердил экс-спикера парламента официальным кандидатом в президенты республики. В своем выступлении на съезде Хенн Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. «Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», - заявил политик, являющийся главой парламентской фракции EKRE.

Напомним, Хенн Пыллуаас не впервые делает заявления о территориальных претензиях Эстонии к России. В 2019 году Пыллуаас требовал от Москвы «вернуть» прибалтийской республике «аннексированные территории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил тогда, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми. «Мы полагаем это требование неприемлемым и не можем с ним согласиться», - сказал он.

В декабре 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил провести экскурсию по Чудскому озеру для эстонских дипломатов, которые ранее высказывали территориальные претензии в адрес России в отношении Печорского района Псковской области. «У них (эстонской стороны) есть шанс получить возможность жить там (в Печорском районе), для этого нужно получить российское гражданство. Это исконно русские территории. Если коллега плохо знаком с историей, мы ему можем провести экскурсию здесь, можем даже на Чудском озере», - сказал Михаил Ведерников.

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Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана, напоминает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.