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Россия возобновила полеты на египетские курорты

Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами 9 августа. В Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять авиарейсов в неделю на каждом из маршрутов, пишет РИА Новости.

Полеты из России в Каир, прерванные с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, возобновились в апреле 2018 года. Египетские курорты при этом остались закрытыми. Авиасообщение между Россией и Египтом также прерывалось из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.

В начале июля этого года президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну.

Разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта получила авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая приступила к полетам с 9 августа. Помимо «России», выполнять рейсы на курорты будет египетская Egypt Air.