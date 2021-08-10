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Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после вакцинации

После вакцинации умереть от COVID-19 могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследования итальянских ученых, которые опубликовал портал Reuters.

Ученые проанализировали данные по коронавирусу с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время от вызванных COVID-19 осложнений скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи не были привиты.

При этом в материале отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода. Среди вакцинированных средний возраст умерших составил 85 лет. При этом, подчеркнули ученые, даже у привитых пожилых людей шанс победить болезнь выше, чем у тех, кто прививку не сделал.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что у вакцинированных очень редко бывают тяжелые формы COVID-19. При этом некоторые больные все же оказываются в реанимации. Это происходит индивидуально и в каждом случае нужно разбираться отдельно, подчеркнул врач.