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Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства

Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини.

«Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трех дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости», — объяснила эксперт.

По ее словам, частое применение кодеина может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит.

Превышение нормы лекарств на основе кодеина также грозит зависимостью. Пристрастие к препарату может вызвать долгосрочные психические проблемы, отмечается в статье.

«Некоторые участки мозга могут быть повреждены, что приводит к повышенному риску развития хронической депрессии и тревожности», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Фармацевт рекомендует пойти к врачу, если пациент обнаружил, что ему нужно принимать больше рекомендованной дозы или таблетки не действуют так же хорошо, как раньше.

По совету Геррини, стоит выбирать разные болеутоляющие. Относительно состава лекарств она рекомендовала обратиться к специалисту.