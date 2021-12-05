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Оформление выплаты по уходу за нетрудоспособным стало доступно онлайн

Минцифры России совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом (ПФР) запустили на портале «Госуслуги» новый социальный сервис, позволяющий оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Для оформления компенсации неработающему человеку, ухаживающему за нетрудоспособным, надо проживать на территории РФ и иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. При этом не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход. Достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он ухаживает за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), за гражданином старше 80 лет или за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по медицинскому заключению. Ежемесячная выплата положена в случае ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за инвалидом с детства I группы.

Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. Это повлияет на размер будущей пенсии.

По оценке замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан РФ.

По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Скляра, сервис стал очередным шагом по переводу услуг ПФР на единый портал Госуслуг.

Как отметили в пресс-службе, перевод всех услуг и сервисов ПФР на Госуслуги проводится в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.