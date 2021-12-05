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В России и мире

Владимир Путин предложил выплачивать пенсию бездомным

29.01.2022 17:15|ПсковКомментариев: 0

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по регистрации лиц без определенного места жительства, а также по выплатам им пенсий и оказанию медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, правительство и региональные органы исполнительной власти должны предложить идеи о совершенствовании механизмов регистрации данных лиц, в том числе на едином портале государственных и муниципальных услуг, и о реализации их прав на пенсионное обеспечение и охрану здоровья, сообщает РБК.

Помимо этого члены правительства должны внести предложения о дополнительных мерах поддержки НКО, оказывающих соцподдержку бездомным. Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. Они должны представить предложения до 1 мая.

Ранее, в июле 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, поручила МВД и Минтруду уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства» и обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности.

Также она поручила ведомствам заняться разработкой правил ведения реестра лиц без определенного места жительства и критериев, по которым россиян будут относить к этой категории.

Директор фонда «Ночлежка» Григорий Свердлин обратил внимание на то, что аббревиатура БОМЖ (лица без определенного места жительства) с юридической точки зрения расплывчата: некоторые ведомства называют этим термином людей без документов, некоторые — людей, у которых нет регистрации, «а понятно, что совсем не все люди, у которых нет регистрации, — бездомные», цитирует его РБК. По словам Григория Свердлина, достоверно количество бездомных России в сейчас не знает никто.

Согласно отчету благотворительной организации за 2020 год, средний возраст бездомного составляет 44 года, более 80% из них — мужчины, свыше 85% — граждане России. Основными причинами перехода в категорию лиц без определенного места жительства, по данным «Ночлежки», в том году стали переезд в другой город в поисках работы, проблемы в семье, потеря работы и источников дохода, утрата документов, столкновение с мошенниками и другие.

Теги: #президент #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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