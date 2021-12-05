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Россияне отмечают 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

79 лет исполняется со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«2 февраля 1943 года - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Эта важная дата считается Днем воинской славы, когда мы еще раз отдаем дань уважения павшим под Сталинградом. Кровопролитное сражение длиной в 200 дней и ночей развернулось на берегах Волги во второй половине 1942 года», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Сталинград представлял особую ценность для захватчиков, поскольку город являлся промышленным центром. Здесь располагались металлургический завод «Красный Октябрь», Сталинградский тракторный завод, завод «Баррикады» №221, Судоверфь №264, лесозавод имени Куйбышева, завод медицинской аппаратуры имени Сакко и Ванцетти. Ликвидация этих объектов могла иметь катастрофические последствия для СССР.

Сталинградская битва потрясла весь мир своим масштабом и жестокостью и стала началом конца гитлеровской Германии, отметили в СК.

«Именно в тот период был отдан известный приказ "Ни шагу назад". В моменты, когда захватчики сбрасывали над городом листовки: "Сдавайтесь", растерзанный бомбами Сталинград и его жители продолжали выходить на поле боя - в раскаленном тумане среди пепла, дыма и крови упрямо пробивались твердость духа советского человека, его жажда свободы. Именно эта неистребимая сила торжествовала над ужасным, но тщетным насилием поработителей», - рассказали в ведомстве.

Утром 10 января 1943 года советские войска перешли в атаку в соответствии с планом под кодовым названием «Кольцо». И уже 26 января немецкая группировка после ожесточенных боев была зажата на небольшой территории, а 2 февраля 1943 года полностью ликвидирована.

Сегодня память о беспримерном сражении на берегах Волги хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят всемирно известный мемориальный комплекс на Мамаевом кургане; музей-панорама «Сталинградская битва» с крупнейшей в Европе панорамой.

Памятные мероприятия в этот день пройдут и в Псковской области. В частности, в Псковской областной универсальной научной библиотеке проведут урок мужества «Сталинградская битва. Великий перелом», посвященный 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. А в порховской центральной библиотеке в этот день работает выставка «Великая битва - великой войны».