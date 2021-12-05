Россияне отмечают 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

79 лет исполняется со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает Следственный комитет России.
В ведомстве пояснили, что Сталинград представлял особую ценность для захватчиков, поскольку город являлся промышленным центром. Здесь располагались металлургический завод «Красный Октябрь», Сталинградский тракторный завод, завод «Баррикады» №221, Судоверфь №264, лесозавод имени Куйбышева, завод медицинской аппаратуры имени Сакко и Ванцетти. Ликвидация этих объектов могла иметь катастрофические последствия для СССР.
Сталинградская битва потрясла весь мир своим масштабом и жестокостью и стала началом конца гитлеровской Германии, отметили в СК.
Утром 10 января 1943 года советские войска перешли в атаку в соответствии с планом под кодовым названием «Кольцо». И уже 26 января немецкая группировка после ожесточенных боев была зажата на небольшой территории, а 2 февраля 1943 года полностью ликвидирована.
Сегодня память о беспримерном сражении на берегах Волги хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят всемирно известный мемориальный комплекс на Мамаевом кургане; музей-панорама «Сталинградская битва» с крупнейшей в Европе панорамой.
Памятные мероприятия в этот день пройдут и в Псковской области. В частности, в Псковской областной универсальной научной библиотеке проведут урок мужества «Сталинградская битва. Великий перелом», посвященный 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. А в порховской центральной библиотеке в этот день работает выставка «Великая битва - великой войны».