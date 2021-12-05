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В России и мире

Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества

03.02.2022 08:49|ПсковКомментариев: 2

Президент Владимир Путин подписал два указа о бывшем прокуроре Крыма и экс-депутате Госдумы Наталье Поклонской: одним она снята с поста посла России в Кабо-Верде, другим — назначена замруководителя Россотрудничества, сообщает РБК.

Наталья Поклонская. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Еще одним заместителем главы Россотрудничества, согласно указу Путина, станет Илья Баланин. Это полный тезка заместителя губернатора, руководителя администрации губернатора Ярославской области.

Кроме того, Путин увеличил число заместителей глав Россотрудничества до шести: сейчас, согласно данным на сайте ведомства, их четыре.

Президент подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года.

Поклонская назвала назначение честью, отметив, что считает странным, что кому-то оно может показаться ссылкой. Однако 19 января она сообщила, что отказалась от должности посла в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств. «Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — отмечала экс-депутат. В Кремле сообщили, что кандидатуры на замену Поклонской в должности посла в Кабо-Верде пока не согласовывались.

Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва. С 2016 по 2019 год она занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Кроме того, входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Поклонская работала в прокуратуре Крыма, когда полуостров был как в составе Украины, так и в составе России. На Украине против нее заведено несколько уголовных дел. После объявления о назначении Поклонской послом Киев обратился к властям Кабо-Верде и «поднял вопрос преступной деятельности» экс-прокурора. В декабре минувшего года Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую по подозрению в госизмене. Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять ее в розыск, назвав вопрос неправомерным.

Теги: #Госдума #назначения #сотрудничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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