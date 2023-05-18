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Илону Маску разрешили чипировать людей

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink, создающая чипы для мозга, получила разрешение для клинических испытаний на людях. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ред.) на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в твите компании. Как заявили в Neuralink, это позволит «нашей технологии помочь многим людям», пишет РБК.

В сообщении говорится, что набор на первые клинические испытания еще не открыт.

Одним из первых пациентов планирует стать сам Илон Маск (после успеха тестов) — его чип позволяет не только управлять электроникой «силой мысли», но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, лечить травмы мозга и возвращать утраченные слух и зрение, пишет Telegram-канал «Эксплойт».