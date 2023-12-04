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Правительство повысило до 30% взнос по льготной ипотеке по ставке 8%

Правительство России постановило увеличить с 20% до 30% первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Как сообщил Минфин, мера принята для «повышения качества кредитов».

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столицу, теперь составляет 6 млн руб. Прежде в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях действовал лимит до 12 млн рублей.

Правительство также скорректировало параметры по Дальневосточной и Арктической ипотеке, которая выдается под 2% годовых молодым семьям, работникам медицинских и образовательных организаций на покупку жилья или на строительство дома в этих регионах. Предельный размер кредита по этой программе увеличен с 6 млн до 9 млн руб. Решение принято по поручению президента Владимира Путина.

Как отмечает «Коммерсант», 20 сентября правительство повысило первоначальный взнос по всем льготным ипотечным программам с 15% до 20%. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. Регулятор утверждал, что льготная ипотека изначально была «полезным решением», но из-за огромного разрыва между первичным и вторичным рынками продолжать ее финансировать нерационально. Владимир Путин выступал за сохранение 20-процентного первоначального взноса по семейной ипотеке — ее выдают по ставке 6% годовых.