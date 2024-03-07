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Назван способ эффективной очистки питьевой воды

Как дополнительно очистить питьевую воду, если есть сомнения в ее качестве, объяснил кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

Вода в пластиковых бутылках не так безопасна, как кажется, отметил кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. По его словам, пластик может выделять органические соединения, зачастую опасные для здоровья.

«Обобщенные показатели, которые характеризуют наличие органического загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Через неделю, месяц, год концентрация в разы будет отличаться по общему органическому углероду, что говорит о том, что органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны», – подчеркнул Юрий Гончар.

По его мнению, водопроводная вода во многих российских регионах отличается достаточно высоким качеством. Но если сомнения в ее свойствах остаются, можно установить дома систему доочистки, рекомендует эксперт.

«Единственный на сегодняшний день эффективный способ доочистки питьевой воды от загрязнений – это мембрана, обратный осмос, керамическая пластина с очень мелкими порами, через которые под давлением проходит вода. На этой мембране задерживаются даже микроорганизмы», – сказал Юрий Гончар.

Вода, прошедшая через такой фильтр, – дистиллят, она не содержит макро- и микроэлементов, но пригодна для питья, пишет радио Sputnik со ссылкой на кандидата технических наук.

«Система обратного осмоса – это три или четыре колбы с накопительным баком или без него, ее устанавливают под раковину. На три-четыре месяца ее ресурса совершенно точно хватит без замены картриджа. Получится не совсем питьевая вода, она не будет содержать полезных макро- и микроэлементов. Но это вода, которой можно утолять жажду. Ее можно использовать для заваривания чая, кофе, приготовления первых блюд. Это дистиллят, который не содержит растворенных солей и гораздо больше абсорбирует в себя все, что контактирует с водой, поэтому чай и кофе у вас будут ароматнее», – считает Юрий Гончар.

Мошенники нередко пытаются продавать такие системы по ценам намного выше рыночных, предостерег эксперт.

«Ходят проходимцы по квартирам и продают бабушкам системы обратного осмоса по 150-200 тысяч рублей. На самом деле их средняя цена – 12-14 тысяч», – уточнил Юрий Гончар.