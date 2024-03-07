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В России открылся первый музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

Первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий открылся в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Губернатор Александр Беглов принял сегодня участие в открытии музея истории ликвидации последствий радиационных аварий (Кондратьевский проспект, 32)», - говорится в сообщении.

Экспозиция рассказывает о трагедиях, которые произошли на объектах атомной энергетики, а также об истории ядерной энергетики, использовании атома в народном хозяйстве и медицине, пишет ТАСС.

Раздел экспозиции, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, показывает работу станции в штатном режиме и в день аварии 26 апреля 1986 года.

Отдельный раздел посвящен работе ликвидаторов. Другая часть экспозиции - «Лента времени» - рассказывает об открытии, изучении и использовании атомной энергии. Интерактивная витрина показывает первую атомную подводную лодку К-3, рассказывает о героизме экипажа во время пожара.

Губернатор подчеркнул, что ленинградские специалисты были одними из первых на месте трагедии в Чернобыле.

«Ученые, медики, рабочие, военные сделали всё, чтобы спасти людей и уменьшить воздействие радиационного загрязнения. Этот музей напоминает, что атом может быть не только мирным. Необходимо помнить об этом, чтобы не допустить катастроф», - отметил он.