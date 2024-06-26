Колокольцев сообщил о двукратном увеличении числа выявленных миграционных преступлений

Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличились в России в два раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Профилактике правонарушений и выявлению мигрантов, находящихся в розыске, либо сменивших свои установочные данные, способствовали в том числе информационные ресурсы МВД России, в первую очередь дактилоскопические учеты. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данным направлениям, активизировались, и вот у нас результат такой имеет место быть», - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что вместе с тем даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности, пишет ТАСС. «Таким образом, вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти. Они должны решаться совместными усилиями», - отметил глава МВД.