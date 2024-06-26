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В России выделили около 6,5 млрд рублей на строительство дамб и расчистку рек в 2024 году

Около 6,5 млрд рублей выделено на строительство дамб, ремонт гидроузлов и расчистку рек в 2024 году, за последние три года финансирование составило 23 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба замглавы российского правительства Дмитрия Патрушева по итогам заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов.

«Отмечу, что при поддержке правительства за последние три года построено более 50 км дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено свыше 220 км русел рек. На эти цели было выделено больше 23 млрд рублей. Еще около 6,5 млрд предусмотрено в текущем году», - заявил Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, Росводресурсы в рамках национального проекта «Экология» с 2019 года восстановили более 650 км и 22 тыс. га водных объектов. В низовьях Волги построены 66 специальных сооружений для обеспечения водой засушливых территорий. Результаты этой работы уже положительно сказываются на качестве жизни 17 млн человек. Сохранение водного наследия продолжится в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Вы знаете, что президент поручил расширить масштаб мероприятий, связанных с оздоровлением и сохранением водных артерий. И в этой связи появится федпроект "Вода России". По планам к 2030 году за счет строительства и реконструкции водохранилищ, гидроузлов и водопропускных сооружений будут улучшены условия жизни еще 22 млн человек», - добавил Патрушев.

Он также отметил, что важнейшей задачей агентства является рациональное распределение воды. При этом следует повышать экономическую отдачу в этом направлении, применять водосберегающие технологии, привлекать инвестиции в отрасль. Должна продолжиться цифровая трансформация отрасли. Защита населения и инфраструктуры от паводков - еще одна стратегически важная задача для Росводресурсов. Важно обеспечить своевременное и качественное проведение превентивных мероприятий, применять системный подход к решению этой задачи, усиливать кооперацию между ведомствами, пишет ТАСС.

«Россия обладает уникальными водными запасами, которые дают беспрецедентные возможности для многих отраслей экономики. В этой связи на Росводресурсы возложен целый комплекс задач, решение которых напрямую влияет на продовольственную, энергетическую, экологическую, транспортную безопасность, а также на качество жизни граждан», - говорится в сообщении.