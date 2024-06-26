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В РФ хотят ужесточить наказание за умышленное повреждение имущества по мотивам ненависти или вражды

В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности с наказанием до 5 лет лишения свободы за умышленное повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды, сообщил в пятницу глава думского комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Вместе с коллегами внес в Государственную Думу поправки в статью 167 Уголовного кодекса РФ. Что предлагается: установить ответственность до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, либо в отношении какой-либо социальной группы», - написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в действующем законодательстве подобное деяние считается преступлением небольшой тяжести и влечет ответственность (по части 1 статьи 167 УК РФ) до 2 лет лишения свободы. В то же время по части 2 этой статьи при наличии хулиганских побуждений наказание предусмотрено более строгое - до 5 лет.

«Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным, чем совершенное из хулиганских побуждений», - написал депутат.