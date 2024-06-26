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Раскрыта недельная динамика трат россиян на алкоголь

Россияне больше всего тратили в этом году на алкоголь по четвергам, а меньше всего - по воскресеньям, однако чаще всего в магазин за спиртным покупатели приходят в пятницу и субботу, рассказали аналитики сети винотек Simple Wine.

«Самую большую сумму за первые 6 месяцев 2024 года посетители тратили по четвергам, средний чек покупателя в этот день составил 5 462 рубля. Меньше всего люди тратят на алкоголь по воскресеньям, на среднюю сумму 4 785 рублей», - подсчитали они.

При этом самый высокий спрос и наибольшее количество клиентов приходится на пятницу и субботу, наименьшая активность отмечается по понедельникам и воскресеньям.

«В пятницу и субботу растет спрос на магнумы (вино и игристое объемом 1,5 литра) - доля продаж в эти дни составляет 20% и 19% в штуках соответственно. 22% продаж тихих и игристых вин стандартного объема 0,75 литра относительно других дней недели приходится на пятницу, на втором месте – 17% продаж в субботу», - добавили в компании.

Согласно данным, в первом полугодии текущего года категориями с наибольшим спросом по пятницам относительно других дней недели стали джин, шампанское и бренди, пишет «Прайм». Повышенный сезонный спрос наблюдается также и на белое вино, затем красное и розовое. В свою очередь чаще всего покупатели приобретают более одной бутылки «за один чек» таких напитков как вода, настойки, тихие, игристые и безалкогольные вина, а по одной штуке всегда берут специфические крепкие спиртные напитки (кальвадос, арманьяк, текилу, бренди, вермут).