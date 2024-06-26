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Электронные студенческие билеты и зачетки появились на Госуслугах

Электронные студенческие билеты и зачетки теперь доступны в приложении и на портале Госуслуг. Предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона, сообщают в Минцифры России.

Воспользоваться новым сервисом уже сейчас могут более 640 тысяч студентов из 76 вузов. Ещё более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года. Электронный студенческий будет доступен каждому четвертому студенту, аспиранту или ординатору в стране.

Электронные документы можно использовать: для покупки проездного со скидкой (она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через Госуслуги), при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой, для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института.

В Минцифры также отмечают, что если всё сделано верно, но данные о документах не появились, нужно обратиться в вуз.

Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию.