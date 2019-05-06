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Мы стараемся, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» была разнообразной - директор фестиваля

Организаторы стремятся к тому, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» из года в год была разнообразной и интересной участникам и зрителям, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции, посвященной фестивалю.

По словам директора фестиваля «Другое искусство» Марины Николаевой, в программе регулярно появляются новые участники, вместе с этим есть постоянные партнеры, которые также постоянно привозят в Псков что-то новое - это, например, «единственный в мире цирк для хулиганов "Упсала-Цирк", это центр творческих проектов "Инклюзион" из Москвы».

Как и в прошлые годы, нынешний фестиваль предложит участникам и зрителям театральную составляющую, музыкальную, выставочную, а также ряд мастер-классов. При этом ряд занятий пройдет как серия мастер-классов. Это новый блок фестиваля, рассчитанный на учащихся коррекционных школ. С ребятами ежедневно будут работать две анимационные команды, по итогам будет создано два мультфильма, которые зрители смогут посмотреть в субботу в медиахолле драмтеатра, в 12.00.

Еще один постоянный участник фестиваля, Анвар Либабов, на этот раз привезет в Псков спектакль «Высокие карзики», который он поставил в Москве. В нем участвуют подростки с особенностями развития из Филимонсковского детского дома. Премьера спектакля состоялась несколько недель назад. Что касается псковского показа, то это будет, по сути, премьера постановки за пределами Москвы. Кстати, в спектакле заняты не только подростки, но также учителя и директор детского дома.

Не менее интересна художественная часть фестиваля: в этом году псковичей ждет три выставки. Одна из них пройдет на улице Пушкина - здесь будут представлены работы из батика участников студии «Я и Ты». В галерее «Цех» пройдет выставка АНО «Новые перспективы», на которой гости фестиваля смогут увидеть керамику.

Выставка «Фиолетовая экспрессия» уникальной художницы Ирины Поволоцкой откроется в холле Псковского драмтеатра 24 мая. «Ирина - слепоглухой человек, но масштабы ее таланта впечатляют, - отметил автор и продюсер фестиваля, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. - Она художник, журналист, артист, поэт, активный общественный деятель. Пообщаться с ней - отдельное удовольствие. Для Пскова ее приезд - большая удача, так просто ее искусство не увидишь. Ее работы пользуются огромной популярностью». Работы, которые будут представлены на выставке в Пскове, Ирина создала специально для фестиваля, часть из них можно будет приобрести.

Также организаторы напомнили, что в рамках фестиваля 25 мая в 18.00 пройдет благотворительный аукцион. Для участия в нем заявлены работы разных художников. Это не только живопись, но и художественное стекло, фотоколлаж на шелке, батик. Вырученные деньги пойдут на развитие пилотного проекта «Сопровождаемое проживание».

Напомним, в Псковской области с 22 по 25 мая будет проходить 4-й Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных городов России и стран Европы - Польши, Латвии, Великобритании, Израиля и других, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Впервые фестиваль «Другое искусство» состоялся в 2016 году. Это ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь>>>