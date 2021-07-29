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Гвоздем XXVIII Пушкинского театрального фестиваля станет спектакль в Кремле

Показ спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле станет одним из центральных событий XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в Псковском театре драмы.

В этом году программа Пушкинского театрального фестиваля будет состоять из двух частей. Первая пройдет со 2 по 12 сентября, вторая, местом действия которой станет Пушкинский театр, – в середине декабря.

Спектакль Александринки будет представлен зрителю в Псковском кремле. Таким образом, будет возрождена традиция, заложенная режиссером Вадимом Радуном и театром под открытым небом «Карусель» - показ спектаклей в исторических памятниках города.

Спектакль режиссера Валерия Фокина о блаженной Ксении пройдет 2 и 3 сентября в 21.00. «Это будет премьерный показ в Псковском кремле, - отметил Дмитрий Месхиев. - Режиссер заново его репетирует, чтобы показать на этой площадке». По словам худрука Псковского театра драмы, спектакль откроет 265-й юбилейный сезон.

9 и 10 сентября зрители увидят спектакль Семена Серзина «Я шагаю по Москве» - постановку-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. Этот спектакль будет показан во дворе театра - таким было условие, поставленное самим режиссером, он сам выбрал данную локацию.

Кроме того, в программе фестиваля - спектакль «Смерть Тарелкина», уже знакомый псковскому зрителю, и новая постановка Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз», премьера которой состоится 20 августа в буфете драмтеатра.