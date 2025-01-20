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В театре мы стремимся научить детей уважению — актриса Елизавета Сидорова

Одна из первостепенных задач режиссера детского театра - создание поддерживающей атмосферы, где дети чувствуют себя защищёнными и могут свободно выражать свои мысли и эмоции. Елизавета Сидорова, актриса театра и кино, преподаватель театрального отделения Детской школы искусств города Пскова, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделилась секретами работы с детьми, находящимися в состоянии творческого азарта.

«Ребёнок должен ощущать поддержку с нашей стороны, — сказала Елизавета Сидорова. — Важно создать пространство, где дети могут делиться своими переживаниями, будь то радости или трудности. Это способствует укреплению коллектива и развитию самовыражения».

Также Елизавета Сидорова отметила значение наблюдения как важного аспекта работы с детьми. Наблюдение за жизнью, за собой и за другими помогает детям развивать понимание окружающего мира и улучшать навыки актёрского мастерства.

«Мы стремимся научить детей уважению — к себе, к окружающим, к процессу творчества и к зрителю. Эти принципы формируют основу нашего взаимодействия и помогают достичь гармонии в работе», — заключила Елизавета Сидорова.