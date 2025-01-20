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Актриса Анастасия Коренцова: Дети играют в театре с большей открытостью, чем взрослые

Детский театр имеет уникальные особенности, отличающие его от взрослого. Работа с детьми в театре требует иного подхода, поскольку дети изначально более открыты и готовы к игре, в отличие от взрослых актеров, которым зачастую приходится преодолевать внутренние барьеры и страхи. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказала актриса драматического театра и кино, певица, педагог по речи и заведующая театральным отделением Детской школы искусств в Пскове Анастасия Коренцова.

Гостья студии пояснила, что взрослый театр представляет собой иную ступень профессионального мастерства, требующую качественного образования и прохождения специальной школы. В свою очередь детский театр является начальной ступенью этого образовательного процесса, где акцент делается на раскрытии творческого потенциала ребёнка.

«Взрослые театры — это уже другая ступень, высшее образование, определённый профессиональный уровень. Большинство актёров проходят серьёзную подготовку, получают качественное образование, и это абсолютно оправдано. Но детский театр — это и есть образование», — отметила Анастасия Коренцова.

Детский театр является начальной ступенью этого образовательного процесса, где акцент делается на раскрытии творческого потенциала ребёнка. Говоря о специфике работы с детьми, Анастасия Коренцова подчеркнула, что одна из ключевых особенностей детского театра заключается в отсутствии необходимости снятия психологических и физических зажимов у юных актёров. Дети, по её словам, изначально более открыты и готовы к экспериментам, что делает процесс обучения и игры в театре естественным и органичным. В отличие от взрослых, дети не склонны задаваться вопросами о целесообразности тех или иных действий на сцене, что значительно упрощает работу режиссёра и педагогов.

«Детский театр — это и есть образование. Основное отличие детского театра заключается в том, что ребёнку не нужно снимать психологические и физические зажимы. Дети обычно более открыты, они не задают лишних вопросов, когда им предлагают что-то сделать. Они не сомневаются: “Зачем мне это нужно?” или “Почему мой персонаж должен это делать?”» — пояснила она.

Анастасия Коренцова также обратила внимание на то, что детский театр способен передавать серьёзные темы и идеи с помощью простых и искренних детских голосов, что нередко оказывается более эффективным способом воздействия на аудиторию, чем сложные постановки во взрослом театре.

«Дети играют с большей открытостью, чем взрослые. Игра для них — это естественное состояние. Основная сложность работы с молодыми студентами в театральных училищах — это избавление их от страхов и стеснений. У детей этого ещё нет, и поэтому первый этап обучения мы с ними фактически пропускаем. Кроме того, детский театр обладает удивительной способностью передавать серьёзные вещи простыми словами. Когда дети говорят о важных вещах своими чистыми, невинными голосами, это порой доходит до сердца зрителя быстрее и глубже, чем во взрослом театре», — заключила она.