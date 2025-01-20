Актриса Анастасия Коренцова: Дети играют в театре с большей открытостью, чем взрослые

Детский театр имеет уникальные особенности, отличающие его от взрослого. Работа с детьми в театре требует иного подхода, поскольку дети изначально более открыты и готовы к игре, в отличие от взрослых актеров, которым зачастую приходится преодолевать внутренние барьеры и страхи. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказала актриса драматического театра и кино, певица, педагог по речи и заведующая театральным отделением Детской школы искусств в Пскове Анастасия Коренцова.
Гостья студии пояснила, что взрослый театр представляет собой иную ступень профессионального мастерства, требующую качественного образования и прохождения специальной школы. В свою очередь детский театр является начальной ступенью этого образовательного процесса, где акцент делается на раскрытии творческого потенциала ребёнка.
Детский театр является начальной ступенью этого образовательного процесса, где акцент делается на раскрытии творческого потенциала ребёнка. Говоря о специфике работы с детьми, Анастасия Коренцова подчеркнула, что одна из ключевых особенностей детского театра заключается в отсутствии необходимости снятия психологических и физических зажимов у юных актёров. Дети, по её словам, изначально более открыты и готовы к экспериментам, что делает процесс обучения и игры в театре естественным и органичным. В отличие от взрослых, дети не склонны задаваться вопросами о целесообразности тех или иных действий на сцене, что значительно упрощает работу режиссёра и педагогов.
Анастасия Коренцова также обратила внимание на то, что детский театр способен передавать серьёзные темы и идеи с помощью простых и искренних детских голосов, что нередко оказывается более эффективным способом воздействия на аудиторию, чем сложные постановки во взрослом театре.
«Дети играют с большей открытостью, чем взрослые. Игра для них — это естественное состояние. Основная сложность работы с молодыми студентами в театральных училищах — это избавление их от страхов и стеснений. У детей этого ещё нет, и поэтому первый этап обучения мы с ними фактически пропускаем. Кроме того, детский театр обладает удивительной способностью передавать серьёзные вещи простыми словами. Когда дети говорят о важных вещах своими чистыми, невинными голосами, это порой доходит до сердца зрителя быстрее и глубже, чем во взрослом театре», — заключила она.