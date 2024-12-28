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Сцена / Спектакли

Юбилейный 50-й показ спектакля «Ревизор» состоялся в Псковском театре драмы

12.02.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

На сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 11 февраля прошел юбилейный показ спектакля «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского. Роль Марьи Антоновны исполнила Дарья Чураева – актриса, получившая за нее в 2020 году национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Режиссер спектакля Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы Николая Гоголя, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко скорректировал привычный жанр «Ревизора». Его спектакль – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты.

В команде с режиссером Петром Шерешевским над постановкой работал главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло (сценография и костюмы).

 

Напомним, премьера спектакля состоялась в Пскове в 2018 году. Его играли на гастролях в Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках, Астрахани, на Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге и фестивале «Осенний марафон» в Санкт-Петербурге. Количество зрителей, посмотревших псковского «Ревизора», приближается к 20-ти тысячам.

В 2019 году спектакль получил пять номинаций на высшую театральную награду России – премию «Золотая маска». «Ревизор» был выдвинут на соискание премии как «Лучший драматический спектакль большой формы» и в частных номинациях: «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев). Награду получила актриса Дарья Чураева, эта «Золотая маска» стала первой в истории Псковского театра драмы.

Главные роли в настоящее время исполняют: Максим Митяшин (Городничий), Ангелина Курганская (жена Городничего), Дарья Чураева/Ксения Чехова (Марья Антоновна, дочь Городничего), Камиль Хардин (Хлестаков). В спектакле также заняты: заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Ирина Смирнова, Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, артисты Валентина Банакова, Георгий Болонев, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Мария Фомина, Анна Шуваева, Андрей Ярославлев.

Следующий показ спектакля состоится 21 марта.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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