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Выставка гобеленов «Вновь за синей птицей» откроется в Пскове

В четверг, 27 февраля, в 17:30 в Доме офицеров Пскова состоится открытие выставки гобеленов «Вновь за синей птицей», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

Автор выставки - член Союза художников России, преподаватель псковской Детской школы искусств Ираида Самойленко.

«На вернисаже вы, при желании, можете получить ответы на все те вопросы о шпалере (то, что мы привыкли называть гобеленом) и, главное, о технологическом процессе, предшествующем появлению на свет нового произведения. Откуда берутся идеи у художника, как "поймать" свою синюю птицу, не пытаясь понравиться зрителю, а просто не изменять себе - всё это, как нам кажется, ведомо дивному художнику, солнечному человеку Ираиде Самойленко», - отметили организаторы.