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Худрук Александринского театра оценил премьеру «Смерть Тарелкина» в Пскове

Премьерный спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Смерть Тарелкина» посмотрел художественный руководитель Александринского театра, народный артист России, четырежды лауреат Государственной премии России Валерий Фокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

«Спектакль получился. Спектакль хороший и внятный. Внятный по своей композиции, внятный тем, что в нем есть решение и нет псевдосовременной усложненности, которая часто встречается в нынешнем театре. В “Смерти Тарелкина” виден абсолютный подход, понимание сюжета, понимание автора и его интерпретация. Все это сделано очень верно», - поделился своим мнением о спектакле Валерий Фокин.

По его словам, в спектакле сложился хороший актерский ансамбль. «Он хорош не просто актерскими работами (все актерские работы здесь хорошие), а тем, что режиссером выстроен общий тон ансамбля. Никто из артистов не выделяется, не выбивается. Нельзя сказать, что кто-то играет в одном стиле, а кто-то - в другом. Все понимают задачу и живут на одной волне, - сказал Валерий Фокин. - И, наконец, создано напряжение, что на большой сцене очень важно. Напряжение должно держать зрителя, который может не знать ни этой пьесы, ни этого автора. Для того чтобы увлечь зрителя, нужно было выстроить новый сюжет, композиционный, режиссерский, что и сделано создателями спектакля».

Напомним, что в мае на большой сцене Псковского театра драмы состоялась премьера спектакля «Смерть Тарелкина» по пьесе Сухово-Кобылина. Над постановкой работал московский режиссер, ученик Римаса Туминаса Хуго Эрикссен.

В следующий раз новый спектакль сыграют 29 июня, в день закрытия театрального сезона.