Сцена / Из первых уст

Артист Александринки: Для Пскова фигура Пушкина роднее и ближе, чем для других мест

Люди зачастую приходят в театр для того, чтобы посмотреть не столько на артистов, сколько на Пушкина, сказал артист Александринского театра Игорь Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

«Это правильно, тем более в Пскове! В этом городе с именем Пушкина связано очень многое! Для этого города Пушкин - фигура более родная и близкая, чем для других мест», - отметил Игорь Волков.

Также артист обратил внимание, что спектакль «Пир», премьера которого состоится 6 июня, будет во многом импровизационным, ведь на его подготовку у труппы театра было всего 6 дней.

«Кроме того, Пушкин - сложный автор для освоения. Сложно и актерам, и режиссеру, ведь приходится охватывать очень большой материал. Ну что ж, делаем. Нервно. Но, мне кажется, когда нервно - значит живо. В театре не надо бояться каких-то споров и разногласий. Это все идет на общее дело, и мне в данном случае очень нравится то, что нет равнодушных людей. Нет тех, кто хочет просто отсидеться за своими званиями и регалиями. Я всегда говорю, что Пушкин - это проверка на вшивость», - добавил Игорь Волков.