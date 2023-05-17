Сцена / Из первых уст

Сколько в персонаже пьесы «Говорит Москва» будет от дочери Сталина, рассказал псковский режиссёр

Сколько в персонаже моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» будет от дочери Иосифа Сталина, рассказал режиссер спектакля Александр Суховский в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это некая фантазия драматурга Юлии Поспеловой на основе биографии Светланы Аллилуевой. Хоть в основе и лежит реальный персонаж, но автор в соответствии со своими взглядами, позицией, с тем, что хотела выразить, создала этот образ. Мы идём вслед за драматургом и пытаемся выразить мысли и переживания автора. Если мы почитаем воспоминания Светланы Аллилуевой, посмотрим интервью, то увидим другого человека, не такого, как в пьесе. Также в спектакле есть определенный конфликт, связанный с её отцом», – отметил Александр Суховский.

Ещё одна гостья студии, исполнительница роли Линда Ахметзянова согласилась с режиссёром и добавила, что её персонаж – это художественный образ, написанный драматургом и сложившийся и у неё в процессе совместной работы над постановкой с Александром Суховским.

Напомним, премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 19, 20, 21 и 24, 25, 26 мая.