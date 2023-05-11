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Премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Пскове

Премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина в мае по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы.

В главной героине пьесы угадывается известная личность – Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина. Роль Светланы исполнит Линда Ахметзянова – актриса, чей талант раскрылся для псковской публики с ролью акушерки Вань Синь в недавней премьере «Лягушки».

«Маленьким детям мир часто кажется сказочным и волшебным. Светланка тоже жила будто в сказке. А добрым волшебником был ее любимый папочка – в обычной жизни большой начальник, кажется, какой-то секретарь. Светланка так и звала его ласково – "мой секретаришка". Еще была мама, но мама умерла – как сказали Светланке, от аппендицита. Вообще многие умерли – или просто исчезли. А Светланка взрослела, открывала для себя реальный мир, старалась расслышать, что же на самом деле говорит ей Москва», – рассказали в театре.

В монопьесе популярного драматурга Юлии Поспеловой, чьи тексты ставились во многих театрах страны, не называются по фамилиям ни Сталин, ни его дочь Светлана Аллилуева, однако исторические прототипы персонажей угадываются. Роль Светланы – серьезный экзамен для актрисы, недаром за «Говорит Москва» брались такие патентованные профи, как Наталья Тенякова и Наталья Кузнецова. В Псковском театре драмы пьеса Юлии Поспеловой стала материалом для своеобразного актерского бенефиса лауреатки Национальной театральной премии «Золотая маска» Линды Ахметзяновой.

«Спектакль представляет собой блуждание по воспоминаниям. Героиня спектакля как бы проваливается в прошлое: она вспоминает детство, своего отца. Сначала – приятные моменты, затем – страшные. Она бродит по своим воспоминаниям, пока не доходит до самого больного места – и на этот раз она должна не заглушить, а принять правду о своем отце», - рассказал режиссер Александр Суховский.

«Спектакль хоть и основан на биографиях конкретных личностей, затрагивает общечеловеческие темы – взросление, потерю иллюзий, принятие правды. Я не буду играть Светлану Аллилуеву, я примерю ее платье и попробую пережить ее (а в какой-то степени и свои) детские, юношеские воспоминания. Мы размышляли: а что, если бы отцом нашей героини был бы не Сталин, а кто-то другой (ведь многие люди, вырастая, так же видят ошибки своих родителей, чувствуют несоответствие между детским восприятием и реальностью)? Сталин в спектакле даже не упоминается. Здесь важен не столько исторический контекст, сколько человек и его судьба: фокус нашего внимания направлен на силу и мужество героини, которая, несмотря на безусловную любовь к отцу, смогла принять истину», – добавила актриса Линда Ахметзянова.

Для тех зрителей, кто воспримет спектакль в первую очередь как рассказ о судьбе Светланы Аллилуевой, «Говорит Москва» позволит увидеть ее через призму личных переживаний, столкновения любви и ужаса, желания и невозможности его оправдать, а Иосиф Сталин предстанет перед зрителем в неожиданном амплуа любящего отца. Другие увидят в спектакле приглашение к непростому разговору о прошлом страны, о коллективной травме, в эпицентре которой находилась Светлана Аллилуева. А кто-то обратит внимание на узнаваемые детали советского быта, воспоминания из детства.

Зайдет в спектакле речь и о трагической судьбе великого артиста и режиссера Соломона Михоэлса, руководителя Московского еврейского театра. Имя Михоэлса для Псковского театра – не пустой звук: сподвижник и ассистент Михоэлса Леонид Лурье возглавлял Псковский театр драмы с 1952 по 1956 годы, с большим успехом поставил здесь «Оптимистическую трагедию» Вишневского и «Баню» Маяковского.

Александр Суховский – пскович, выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств (2021), создатель и руководитель псковского молодежного театра Nostos, педагог. В Псковском театре драмы преподает и ставит спектакли в детской театральной мастерской «Гвозди».

Линда Ахметязнова – артистка, достигшая успеха в новосибирском театре «Красный факел» (2011 – 2019), где начала играть еще студенткой; в 2017 году стала лауреатом Национальной театральной премии «Золота маска» в составе творческой группы спектакля «Три сестры» по пьесе Чехова. В труппе Псковского театра драмы служит с 2020 года, среди ролей: Елена Андреевна – «Дядя Ваня» (режиссер Павел Зобнин), Алла Вадимовна – «Зойкина квартира» (режиссер Сергей Потапов), Вань Синь – «Лягушки» (режиссер Никита Кобелев) и другие.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работает главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов («Пленные духи», «Случайный вальс»). Художник по видео – Илья Старилов («Лягушки»).

Премьерные показы пройдут в Новом зале Псковского театра драмы 19, 20, 21 и 24, 25, 26 мая. Билеты уже в продаже на сайте.