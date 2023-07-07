Сцена / Из первых уст

Какое кино нужно снимать сегодня, высказались участники фестиваля «Западные ворота»

Какое кино нужно снимать сегодня, высказались режиссер фильма-открытия «Я делаю шаг» IV международного кинофестиваля «Западные ворота» Ольга Акатьева, российский актер, исполнитель главной роли в картине Сергей Новосад, российская актриса, исполнительница одной из главных ролей в фильме Анастасия Талызина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главное, чего ждет зритель от фильмов, - это искренность. Мы показали фильм, который сняли в Пскове, учителям со всей страны - от Калининграда до Владивостока - на одном форуме для педагогов-наставников. Я почувствовала энергию зала. Показ прошел с триумфом: учителя узнали самих себя на экране. Это как раз та правда, к которой мы стремимся. Какое кино сегодня нужно? Духоподъемное, а дальше - разные обстоятельства, разные темы: наставник - ученики; выбор между мечтой и долгом. Они обрастают приметами времени, но это вечные темы, которые всегда нас будут волновать», – сказала Ольга Акатьева.

Ещё одна гостья студии отметила, что ей все чаще хочется видеть на экране что-то доброе, светлое, вдохновляющее, искреннее. «Такого кино немного; хочется, чтобы его было больше», – пояснила Анастасия Талызина.

А Сергей Новосад ответил на вопрос так: «Кино может быть любым в плане жанра. В меня всегда попадает, когда кино про человека. Когда я с уверенностью могу сказать: это мог бы быть я, это могло бы произойти со мной в другой отрезок времени. Когда ты сопереживаешь происходящему на экране».

Отметим, по сюжету фильма «Я делаю шаг» Саша Макаров – выпускник педагогического института – вынужден после получения диплома вернуться в свой родной Псков и начать работать учителем литературы в школе №1. Проблема в том, что из-за дислексии главный герой с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.