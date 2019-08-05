Консул Франции в Санкт-Петербурге откроет Неделю французского кино в Пскове

С 22 по 27 октября в Пскове пройдет фестиваль французского кино. Показы восьми картин состоятся в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome. Сегодня на открытии кинопоказов ожидается приезд консула Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. Неделя французского кино в Пскове проходит при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге при Посольстве Франции в России. Вход на все показы свободный, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.
Фестиваль откроет 22 октября, в 19:00 картина «Зази в метро» Луи Маля - история об 11-летней девочке, которая мечтает посмотреть на французское метро. Озорная Зази приезжает в Париж с матерью, но гуляет по городу с дядей Габриэлем.
«Зази в метро» - французская классика, лента, которая входит в легендарный список «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть». Кроме того, картина Луи Маля находится в престижной коллекции культовой киноклассики The Criterion Collection.
Программа фестиваля:
«После того как на Эдди жестоко напали на улице, он ошибочно указывает на Ахмеда, идеального виновного, которого он заметил за несколько дней до этой агрессии. В то время как судебный механизм набирает обороты в отношении Ахмеда, Эдди пытается оправиться в окружении своей жены и своего сына благодаря новой работе. Но вскоре, осознав серьезность своего жеста, Эдди пытается сделать все возможное, чтобы восстановить истину. Даже если придется все потерять».
«Тридцатилетний Пьер занимается разведением молочного скота. Его жизнь вращается вокруг фермы, сестры-ветеринара и пожилых родителей, чей скот ему также пришлось взять на себя. Когда во Франции вспыхивает эпидемия зооноза, герой замечает у одного из своих животных признаки болезни. Пьер не может позволить себе потерять целое стадо, эти животные — все, что у него есть. И он сделает все возможное, чтобы спасти их».
«Инженер Эммануэль Бланши благодаря упорной работе смогла добиться больших успехов. Она стала единственной женщиной, которая заняла место в совете директоров в ведущей энергетической компании Франции».
26 октября, 14:00: «Вилла», драма, 2017 (18+)
«В небольшом прибрежном городке, недалеко от Марселя, Ангела, Джозеф и Арман собираются вокруг своего пожилого отца. Старший сын Арман продолжает заботиться о своём отце и пытается сохранить мир и благополучие в отцовском доме. Но с приездом нежданных гостей все меняется».
«Пермакультура дарит свет надежды на возможность решений по возобновляемым экологическим ресурсам, экономически жизнеспособных и социально справедливых. Доступная для всех, пермакультура может развиваться в любом месте… Сегодня эти мужчины и женщины встречаются и экспериментируют, чтобы протестировать эту достаточно убедительный альтернативный подход к сельскому хозяйству. Переходный период начался!»
«Тамаре 15 лет, и она крайне непопулярна в школе из-за избыточного веса. Стремясь выйти из тени, девушка заключает пари с лучшей подругой: парень, который следующим войдет в их класс, непременно должен стать ее ухажером до конца учебного года. Им оказывается самый привлекательный юноша в школе — Диего. Поначалу Тамара не верит, что сможет добиться его внимания. На помощь героине приходит маленькая девочка, дочь бойфренда ее матери».
«Семейная чета Бессонов находится на грани развода. Мириам хочет оставить сына себе, но переходит грань дозволенного и обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Героиня просит единоличную опеку, но судья просьбу не удовлетворяет и отдает сына Жюльена под совместную опеку с отцом. Мириам полагает, что ее права нарушены. А Жюльен, который находится под постоянным давлением, делает всё, чтобы предотвратить худшее разрешение дела».
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.