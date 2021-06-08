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Артистка псковского театра Лариса Крамер отмечает 80-летие

Заслуженная артистка РСФСР, артистка Псковского драмтеатра Лариса Крамер отмечает 80-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Лариса Ивановна Крамер – яркая звезда псковской сцены. Ее имя занесено в театральную летопись России. На псковскую сцену она вышла 60 лет назад и служила в труппе театра с 1961 по 2016 годы. Сыграв более 150 ролей, она создала великолепную галерею замечательных сценических образов женщин-современниц, героинь с непростой жизненной судьбой», - отметили в пресс-службе театра.

Она всегда играла много, но завоевала себе право выбора, потому что всегда шла своей дорогой. Идеалов и убеждений не меняла, осталась верна себе и своим принципам. Лариса Крамер на псковской сцене создала антологию социальных типов советской женщины. Психологически точно, беспощадно, исповедально, не лишая женского очарования, она сыграла десятки современниц в лучших традициях реализма и современного театра, добавили в театре.

В 70-е годы ее героини – современные, независимые и самостоятельные женщины с непростой судьбой: Щеголева («Человек со стороны» И. Дворецкого), Женя («Валентин н Валентина» М. Рощина), Марика («Мост» А. Чхаидзе), Тоня («Долги наши» Э. Володарского), Катя («С любимыми не расставайтесь» А. Володина), Кислицына («Высшая мера» В. Арро) . Личностное начало в игре артистки становится знамением времени.

В 80-е Лариса Крамер покоряет беспощадной исповедальностью, отзывчивостью и в то же время театральностью. Сменился дух десятилетия, в театр пришли другие пьесы. Лучшие свои роли актриса создает в спектаклях Вадима Радуна: «Победительница» Алексея Арбузова («Пока ты со мной»), «Ярмарка в Кадриорге» («Игра в куклы») Энн Ветемаа, «Наедине со всеми» Александра Гельмана, «Наперегонки с луной» Льва Корсунского. Это продолжение все той же темы, но на другом уровне театральности.

Как отметили в театре, в ее обширном репертуаре есть и другие роли, отмеченные изысканной театральностью, ярким взрывным темпераментом, такие как в спектаклях «Вся надежда» Михаила Рощина, «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской, «За зеркалом» Елены Греминой, в пушкинской феерии Вадима Радуна «И всюду страсти роковые…» и «Забыть Герострата» Григория Горина.

Работы последних лет подтверждают виртуозное мастерство актрисы: «Старая актриса на роль жены Достоевского» Эдварда Радзинского, «Афинские вечера» Петра Гладилина. Несчетное количество раз для нее звучали аплодисменты, не одно поколение псковичей становились ее поклонниками, добавили в пресс-службе театра.

Фамилия Крамер в истории российского театра представлена не только Ларисой Ивановной, но и ее сыном, ныне очень известным театральным режиссером Виктором Крамером.

«От всей души поздравляем Ларису Ивановну с 80-летием! Желаем Ларисе Ивановне здоровья, долгих лет жизни и чтобы каждый ее день был наполнен любовью, радостью и солнечным светом!» - передает поздравления коллектив Псковского драмтеатра.