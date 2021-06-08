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В новом сезоне псковичи смогут посещать театр за 200 рублей

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сократил цены на билеты на 30%. В новом сезоне минимальная цена билета составит 200 рублей, максимальная – 650 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Это не единоразовая акция, это наш ответ затянувшейся пандемии: мы стали ближе, сохраняя дистанцию», - отметили в театре.

Напомним, 116-й театральный сезон откроется 19 августа. В афише – спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» Петра Шерешевского, постановка того же режиссера по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», трагедия Шекспира «Отелло» и лирическая комедия «Соседи».

Откроет новый сезон Псковский театр драмы популярным детективом Семена Серзина «Свидетельские показания», билеты на который уже закончились.

В августе зрителей также ждет премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Однако билеты остались только на сентябрьский показ.

Билеты по новым ценам уже в продаже. С афишей можно ознакомиться на официальном сайте театра.