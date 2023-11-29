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Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»

Президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» стал глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков.

«Полномочия президента "Золотой маски" принял на себя председатель СТД РФ Владимир Львович Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Игоревич Крок», - говорится в сообщении СТД по итогам прошедшего заседания секретариата союза.

В конце августа СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля «Золотая маска», выйдя из состава участников существующей организации, пишет «Интерфакс».

Премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля «Золотая маска» был Игорь Костолевский.

Напомним, спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня получил рекордные восемь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска».

Спектакль «Горка» Великолукского драматического театра вошёл в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».