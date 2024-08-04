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Детский духовой оркестр выступит в финале псковского фестиваля «Михайловский бастион»

В финале III Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» выступит детский духовой оркестр имени Александра Роора вместе со сводным оркестром, артисты исполнят «Прощание Славянки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Оркестр стал перезагрузкой духового оркестра «Геликон» воспитанников и выпускников псковского детского дома. После закрытия коллектива, 10 марта 2024 года, воспитанники центра помощи детям, Детской деревни SOS, а также учащиеся детской музыкальной школы №1 сформировали новый детский коллектив.

Дирижер оркестра - выпускник духового оркестра «Геликон», выпускник псковского областного колледжа искусств, артист военного оркестра 104 полка - Никита Орлов. Художественный руководитель коллектива - Анна Роор.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.