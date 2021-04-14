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Театральный роман: Шаляпин в ударе, псковский след «Полицейской академии» и зрители из первого ряда

В одном пушкинском-препушкинском городе есть Пушкинская-препушкинская улица. На этой Пушкинской-препушкинской улице стоит Пушкинский-препушкинский театр. В этом театре есть обычный-преобычный кабинет. В этом обычном-преобычном кабинете стоят три высоких-превысоких, под самый потолок, шкафа. Собственно, о них дальше и пойдет речь, ведь в этих шкафах - вся история театра, которому нынче исполнилось 115 лет.

Открываешь дверцы, а на полках - книги, папки, документы, подшивки, фотографии, письма читателей, репертуарные планы на сезон, личные дела режиссеров и актеров, афиши, рецензии... Дореволюционные, времен гражданской и Великой Отечественной, советские, современные. Хранительница всего этого - Любовь Алексеевна Никитина, работающая в нашем театре с 1984 года. Те, кто знает об этих загадочных шкафах и ее опыте, советуют: «Пиши роман», но она, будучи человеком ироничным и творческим, только смеется в ответ и загадочно отвечает: «Пусть все остается как есть». Однако поделиться с нами парочкой историй она согласилась.

Наше все

Открытие Народного театра в Пскове состоялось 4 апреля 1906 года. Публике представили Пушкинский концерт: исполняли романсы на стихи великого поэта, представили хореографические дивертисменты, читали его произведения. Сцены из «Скупого рыцаря» представили псковичам ведущие актеры Александринского театра - Юрий Юрьев играл Герцога, а Григорий Ге исполнял роль старого барона (фрак, в котором выходил на сцену этот персонаж, до сих пор хранится в нашем театре).

Фото здесь и далее: drampush.ru/about/museum

Наверняка вы обратили внимание на необычную фамилию актера - действительно, он был племянником знаменитого художника Николая Ге, автора полотна «Явление Христа народу». Григорий Ге тоже чуть не стал живописцем в юности, но великий Илья Репин отсоветовал. Любимым амплуа Григория Григорьевича были трагические роли: он играл Шейлока, Гамлета, Мефистофеля, Иоанна (в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого).

А вот его внук, который тоже стал актером, выбрал для себя другую стезю - комедийную. Дочь Григория Ге Ия в 20-е годы эмигрировала во Францию. Она была известной моделью, актрисой, светской львицей, ее называли музой Алексея Николаевича Толстого. От первого брака она родила сына - Джорджа Гейнса, известного всем по роли коменданта Лассарда из «Полицейской академии».

Но вернемся в Псков, благо открытие Народного дома было весьма помпезным: многие пришли посмотреть не только на артистов, но и на само здание, которое было построено на деньги, собранные жителями города по подписке.

В ознаменование 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, 26 мая 1898 года Городская Дума приняла решение о постройке в Пскове «Дома А. С. Пушкина». Дом должен был иметь зал на 1200 зрителей, из них партер на 500 человек, чайную, библиотеку с отдельным входом. В 1902 году был заключен договор с городским архитектором Эдуардом Гермейером и 23 мая 1903 года на углу Кутузовского сада состоялась торжественная закладка Народного дома, на которой присутствовали великий князь Владимир Александрович.

Зрители отмечали, что в театре заметны «большия неудобства и упущения»: сцена недостаточной глубины, ложи всего две, в зале и на балконах можно было сделать гораздо больше мест. «По общему мнению на деньги, затраченныя на постройку и устройство дома, можно и следовало достигнуть несравненно большаго».

Чего хочет публика

Несмотря ни на что, очень скоро театр стал центром культурной жизни города. Постоянной труппы не было - Псковская городская дума приглашала театральные коллективы со всей России. Были среди них и знаменитые - так, в 1907 году именно со сцены Народного дома начинала свое турне по России Вера Комиссаржевская, до революции в разное время у нас играли все звезды Александринки: Мария Савина, Екатерина Корчагина-Александровская, Владимир Давыдов, комик Константин Варламов.

Были, как это часто бывает в антрепризных театрах, и «проходные» гастролеры. Известно открытое письмо актрисы Нины Анненковой-Бернар, датированное 1909 годом. «Меня интересует страшно двусмысленное положение злополучного здания, так недостойно носящее имя великого русского поэта, - писала разгневанная артистка. - Со мной согласятся, конечно, когда посмотрят ряд объявлений, украшавших в течение зимы фонарные столбы и заборы. Что за нелепо постыдное сопоставление имени величайшего художника слова с опереткой или циничным грязным бездарным фарсом? Какая исторически ценная для правдивой летописи будущего как курьез, как анекдот - следующая на удивление грамотная изящная афиша: «Дом имени Пушкина. Бал гран-кабаре, приз лучшему исполнителю кек-уока»? Как развращающе-пошло должно воздействовать на душу среднего и без того плохо просвещенного серого человека это грубое безвкусие дурного тона? «Кто же этот Пушкин?» - невольно возникает вопрос - купец ли, подрядчик, предприниматель какой или просто так себе пустой, болтающийся человек, аферист, или пропившийся кутила. Почему в этом доме его имени такой кавардак, такая страшная смесь, ералаш из мелочной лавочки? «Веселая вдова», бал гран кабаре и только редко-редко в виде заезжего почетного, но случайного гостя драматический спектакль?»

Анненкова-Бернар именует репертуарную политику театра «надругательством» над именем великого поэта и напоминает, что здание было построено на деньги, пожертвованные псковичами не на вертеп, а на «храм духовной жизни народа», и предлагает для кек-уоков и гайдуков построить отдельный зал развлечений, «где как в гостинице без всякой системы, без смысла и гармонии будут чередоваться «Веселая вдова» с лекциями о Толстом, с балом гранд-кабаре и вихрем вальса».

Впрочем, вне зависимости от того, что происходило на сцене, поход в театр для псковичей в начале XX века всегда был праздником: дамы надевали вечерние платья, тщательно продумывали прически, для мужчин обязательными были костюмы и галстуки. Билет стоил порядка 2-3 рублей: при средней зарплате 37,5 рубля (данные на 1913 год) и с учетом того, что на рубль давали 25 буханок ржаного хлеба (по 400 граммов каждая) или 2 кило творога, при желании позволить себе посетить представление могли многие.

После революции театр переименовали в Коммунальный, облик зрителей очень изменился: в основном это были революционно настроенные солдаты и матросы. Репертуар - соответствующий: пьеса «Убийство великого князя Сергея Александровича», «Медвежья свадьба» Луначарского, «Товарищ Семивзводный».

В 1931-32 году театр был закрыт по причине убыточности и отсутствия дотаций из городского бюджета. Однако затем показ спектаклей возобновили, перейдя на хозрасчет: самые дорогие билеты в то время стоили от 5 рублей (места на рядах с 1 по 5) до 1,50 (на галерее). Свои литерные места были у «псковских випов»: бесплатно в театр ходили прокурор (ему полагалось 14 место в 5 ряду), начпогранотряда, секретарь горкома, председатель горсовета и его зам, завгороно, политконтроль, редактор газеты, командир дивизии, секретарь горкома ВЛКСМ, агент союза драмписателей, врач, инспектор политсовета и работники типографии «Псковского колхозника».

Были свои постоянные поклонники у псковского театра не только в городе, но и далеко за его пределами. В 90-е годы наши актеры были на гастролях в Рязани. С тех пор в День театра в Псков стали регулярно приходить открытки из Рязани, подписанные «Ваш зритель из первого ряда». По адресу рязанского поклонника нашли, пригласили на спектакли в Псков. Письма и открытки от Юрия Владимировича Дятлова перестали приходить лишь недавно, в 2017 году...

«Наша публика очень отзывчивая, добрая, расположенная к театру, - говорит Любовь Никитина. - Она с готовностью принимает все, что им показывают. Спрос на постановки есть. Театр был, есть и будет всегда».

Сирень для Шаляпина

Псковские экскурсоводы, рассказывая о городе восхищенным туристам, не обходят стороной театр и обязательно сообщают: здесь и Айседора Дункан танцевала, и жена Александра Блока Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок - выступала, и сокрушал стены своим роскошным басом Федор Иванович Шаляпин. Однако на самом деле эти дамы блистали на других псковских площадках: Айседора - на сцене кинотеатра «Коммуна» (его здание на улице Пушкина не сохранилось), а самая Прекрасная дама Серебряного века - в театре Летнего сада.

А вот Шаляпин на сцене Псковского драматического действительно выступал. В 1919 году тогдашний директор театра Исаак Руммель, большой поклонник шаляпинского таланта, договорился о приезде артиста с его антрепренером. Расплачивались по договоренности - «продуктовым» гонораром: за участие в двух концертах в Пскове певец получил один пуд масла, один пуд свинины и двадцать фунтов шпику.

Выступления состоялись 21 и 22 мая. Руммель встречал Шаляпина и его свиту на железнодорожном вокзале и очень извинялся за то, что нет автомобиля, чтобы довезти дорогого гостя до театра. На сокрушения управляющего Федор Иванович заметил, мол, ничего, сам Иван Грозный пешком по Псков ходил, пройдусь и я. К тому же погода благоволила неспешной прогулке: весенний Псков благоухал ароматами распустившейся сирени, светило солнце. В театре Шаляпину приготовили специальную гримерку - с пузатым самоваром (перед выступлениями он всегда пил чай), расписными кружками, украшенную дорогими коврами.

Фото: tunnel.ru

Вечером слушатели приветствовали долгожданного артиста. «На каждого имеющего билет приходится еще четыре-пять «зайцев», - вспоминал Руммель. - Театр окружен милицией и воинскими патрулями, на площади огромная толпа народа.... В тот памятный вечер он спел «Ноченьку», «Сомнение» Глинки и «Элегию» Массне, «Блоху», «Семинариста» Мусоргского, «Мельника», «Титулярного советника» Даргомыжского и еще ряд оперных арий». В заметке «Концерт Ф.И.Шаляпина» гр.К. писал: «Шаляпин на этот раз был в особенном ударе и с изумительной выразительностью, красотой и экспрессией исполнил довольно много номеров своего богатого репертуара». Благодарные псковичи, певшие с ним хором «Дубинушку», забросали его букетами сирени.

Следующий день был выходным. Федор Иванович осмотрел город и зашел в Троицкий собор. «Шаляпин стал пробовать голос, и вдруг полились божественные звуки. Это продолжалось совсем недолго, но как звучал его бас под сводами собора!», - восхищается управляющий театра.

Провожали Шаляпина всем городом. Руммель переживал, что великий артист уезжает из города без гонорара и подарков, и накануне побеспокоился об этом: съездил к рыбакам на острова и вернулся с уловом: Федор Иванович, говорят, был очень доволен талабской рыбой.

Но на этом история связи Шаляпина с Псковом не закончилась. Он умер в эмиграции в 1938 году. Его вдова попросила друга семьи, который ехал на похороны артиста в Париж из СССР, привезти горсть русской земли. Мужчина ехал через Ригу, и взял пригоршню земли на границе Псковской области и Латвии. Ее и бросили в могилу гения русского певческого искусства.

Сороковые роковые

Профессиональный стационарный театр начала работать в Пскове в ноябре 1939 года. Новые артисты, новые надежды - однако спустя всего полтора года грянула Великая Отечественная война, которая застала труппу на гастролях в Вологде. Не возвращаясь в Псков, артисты ушли: кто на фронт, кто в агитвзводы, кто в блокадный театр.

Артисты, которые оставались в Пскове, немцами были собраны в театре - они составили труппу, которая играла классику и организовывала концерты для немецких офицеров. На сцене бывшего Народного дома оккупанты проводили собрания, торжественные мероприятия, выставки, например, в 1942 году здесь была представлена экспозиция «Гитлер и его творчество».

В 1943 году на сцене театра выступал генерал Андрей Власов и бойцы Российской освободительной армии. Вот как описывала собрание оккупационная пресса: «Большой зал Пушкинского театра празднично оформлен, сцена утопает в зелени, по центру портрет фюрера, германский флаг, слева и справа русские бело-сине-красные флаги, играет оркестр, звучит хор псковского ансамбля русской песни и танца, зал переполнен молодежью - рабочие, крестьяне, делегаты от соседних областей... Генерал-лейтенант Власов в сопровождении высших германских офицеров входит в зал. Под бурные аплодисменты три девушки преподносят ему цветы. «Господин генерал, - разрешите вам передать от имени жителей Пскова этот весенний привет. Выражаем нашу готовность бороться под вашим руководством за возрождение родины,» - говорит Хильда Алева, псковская эстонка... «Таких красивых псковитянок я не видел», - сказал, принимая букет, Власов».

Два часа на сцене Пушкинского театра шел концерт, посвященный встрече Власова и празднованию 1 мая. Выступали известные артисты, прибывшие специально из Риги, Минска, Витебска, вел концерт военный корреспондент доброволец РОА поэт Алексей Сиверский, который произнес короткую речь к русским людям. Звучали марши РОА, песня «Свобода» в исполнении власовских солдат. Торжественное собрание и концерт транслировались по местному радио.

Оставляя Псков, фашисты разграбили все, включая городской театр: вывезли реквизит, костюмы, оборудование, даже дорогой паркет сняли. При отступлении крыло, в котором сейчас располагается фойе, было разбито бомбой.

Но поскольку Псков вошел в число городов, подлежащих первоочередному восстановлению, театр был восстановлен в кратчайшие сроки, и в 1946-м на его сцене уже сыграли первый спектакль - «Памятные встречи» Утевского.

От Питера до Сибири, от Пскова до Парижа

В советские годы Псковский областной драматический театр ориентировался в основном на классические традиции. Основу репертуара составляли пьесы Островского, спектакли о войне. Многие актеры были хранителями петербургских театральных традиций: среди них были и артисты Александринки, которых война застала на оккупированной территории. Им пришлось играть для фашистов, ну а после Победы многие оказались в заключении по 58 статье. После освобождения жизнь в столицах запрещалась, поэтому некоторые актеры оказались во Пскове.

Где только не гастролировал наш театр, по всей России! В 1964 году даже представлял спектакль «Дочь России» Никите Хрущеву. В спектакле, посвященном судьбе интернационалистки Елизаветы Дмитриевой-Томановской, участвовали Маркс и Энгельс. Говорят, артисты были так правдоподобно загримированы, не отличишь от натуральных. Чем и заинтересовали партийную публику Кремлевского театра.

Культурные контакты связывали труппу и с заграничными звездами сцены. В 50-е режиссер Владимир Истомин-Кастровский решил поставить неоконченную пьесу Чехова без названия. Спектакль так и озаглавили - «Без названия». Приступили к репетициям, и вдруг увидели заметку в «Советской культуре» о том, что Жан Вилар, директор Национального народного театра в Париже поставил спектакль по этой же пьесе, правда, под названием «Этот безумец Платонов». Наш режиссер написал письмо французскому коллеге и получил автограф. Об этой невероятной истории даже рассказал журнал «Огонек» в заметке «В Париже и во Пскове».

В 1970-е годы главным режиссером театр был Владимир Михайлович Иванов. Благодаря ему в Пскове начали ставить спектакли молодые режиссеры, дипломники Ленинградского театрального института, труппу пополнили молодые артисты. «Театр был как глоток свежего воздуха, - вспоминает Любовь Никитина. - Я была студенткой театрального отделения культпросветучилища. Мы сидели на репетициях, смотрели все спектакли, тогда я даже предположить не могла, что буду здесь работать».

Фото: oldpostcards.biz

Но в 1975 году молоденькая студентка увидела спектакль, который решил ее судьбу навсегда. Это была «Женитьба Фигаро» в постановке Генриетты Яновской, ныне – маститого режиссера, художественного руководителя МТЮЗа.

«Я до сих пор помню этот изысканно-воздушный спектакль, его изумительные костюмы, необычные мизансцены, легкость игры актеров, словом, красота этого театрального праздника поразила меня так, - говорит Любовь Никитина, - что я поступила в театральный институт на театроведческий факультет, и пришла работать завлитом в наш театр в 1984 году».

В 1975 году в жизни Псковского драмтеатра произошло обновление: «сибирский десант» влился в псковскую труппу. Главреж Валерий Бухарин, режиссер Вадим Радун (он стал главным режиссером в 1985 году), большая группа крепких молодых актеров, которых знают псковские поклонники театре, - Юрий Новохижин, Альбина Федорова, Галина Шукшанова, Николай Лунин, Геннадий Золов, Валерий Порошин. С ними в псковский театр, интеллигентно-питерский по своему духу, добавилась сибирская витальность, динамика.

Появились не только новые спектакли, но и крупные театральные проекты - например, театр на открытом воздухе «Карусель». Постановки этого театра были настолько резонансными, что разговоры о возрождении проекта нет-нет, да возникают до сих пор. Лишь один пример: в канун морозного 1990 года труппа играла у Покровки «Ночь перед Рождеством». «Спектакль был чудесный, - делится воспоминаниями Любовь Никитина. – Через все пространство от угловой башни до церкви тянулась дорога, на углах-поворотах которой стояли «хатки» на палках - Диканька. Гоголя играл Виктор Яковлев, он и рассказывал эту рождественскую историю. Исполнители не замерзли - в спектакле было много движения: танцы, колядки, да и зрители не утомлялись, продолжалась постановка около часа. Труппе наливали чай, а в термосы добавляли немного коньяку, который в шутку актеры называли «профкомовские сто грамм», так и грелись».

Сложно пришлось театру в 90-е годы. Артисты, бывало, даже в голодные обмороки на репетициях падали. Однако благодаря любви зрителей, не забывавших о театре, и корпоративным вечерам, приносившим хоть какой-то заработок, выжили, не закрылись.

В 2010-х главным событием для театра стал долгожданный ремонт, который публике настолько «глянулся», что в первые месяцы многие приходили просто посмотреть на новые стены, люстру и кресла. Ну а сейчас Псковский драматический театр переживает новый период - приобретя статус федерального, он вошел в состав Национального драматического театра России.

«Театр - искусство живое, - подчеркивает Любовь Никитина. - Он очень чутко реагирует на современность. Сейчас режиссеры сосредоточены на поисках новых форм, форматов, пробуют себя в интерактивном театре. Но при этом никогда не забывают слова Константина Сергеевича Станиславского о том, что главное в театре - жизнь человеческого духа на сцене. Именно поэтому театр будет жить всегда».

Елена Никитина

КСТАТИ

Если вы заинтересовались историей Псковского драматического театра, обязательно поднимитесь в фойе балкона на второй этаж - там размещена уникальная экспозиция «Вехи истории. Псковский театр». Она была подготовлена к 110-летию театра и включает в себя интереснейшие документы и фотографии. 10 стендов по 10 лет: судьбы, спектакли, режиссеры, творческие находки. По сути, в этих материалах отразилась жизнь не только нашего театра, но и Псковской области.