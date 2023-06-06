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Продолжение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» может выйти весной 2024 года

Продолжение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» может выйти весной 2024 года. Об этом генеральный продюсер анимационного сериала Игорь Гаврюшкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Идея продолжения не просто была, она есть. Сейчас мы работаем над продолжением, рассматриваем другой период жизни Пушкина, совершенно в другом регионе. Сейчас ведется интенсивная работа, думаю, весной мы запустим продолжение. Это будет один сезон, 26 серий, но сами серии будут длиннее. Проработав два года в условиях четкого правила уложить историю в 200 секунд, мы поняли, что немного не хватает воздуха. И нам, и композитору, и зрителю. Серии будут идти по 4 минуты», – рассказал Игорь Гаврюшкин.

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.