Продолжение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» может выйти весной 2024 года. Об этом генеральный продюсер анимационного сериала Игорь Гаврюшкин рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.
Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.