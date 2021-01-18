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Новая эра Псковского драмтеатра начнется со «Смерти Тарелкина» - Дмитрий Месхиев

Планами Псковского драмтеатра на 2021 год поделился в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заслуженный деятель искусств, художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

«В этом году мы должны поставить семь спектаклей на двух основных сценах, плюс поставим 4-5 детских спектаклей и два музыкальных. Также возобновим все утраченные культурологические программы: киноклуб "Молоко и сено", программу "Ветка", клуб путешественников "Тропы" и другие. Федерализация театра дала нам возможность это сделать», - пояснил гость студии.

Также Дмитрий Месхиев напомнил о своих планах сделать в Пскове полноценный бэби-театр, который, как ожидается, станет первым в России репертуарным бэби-театром. За два-три года планируется сформировать репертуар из 12-15 детских спектаклей для самых маленьких.

В ближайшие месяцы Псковский драмтеатр будет «отдавать долги»: ставить спектакли, которые не удалось выпустить в прошлом году по причине коронавируса и связанных с ним ограничений. Так, в течение 2,5 месяцев планируется выпустить три премьеры.

«Стремительно будем выпускать три спектакля в течение 2,5 месяцев. Первая премьера ожидается в 20-х числах февраля. Это будет спектакль «Дни Победы» петербургского режиссера Веры Поповой по пьесе Ксении Степанычевой, который планировалось выпустить еще к 9 мая 2020 года.

Еще одна премьера готовится к 8 марта. Это спектакль «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке режиссера Семена Серзина.

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В ноябре 2020 года он дебютировал как кинорежиссер, экранизировав пьесу этого драматурга «Человек из Подольска». «Я не уверен, но я надеюсь, что мы даже сделаем мини-фестиваль. Мы пригласили Дмитрия Данилова, хотим устроить с ним творческую встречу, показать эту кинокартину и премьеру спектакля», - уточнил гость студии.

1 апреля, как ожидается, на сцене Псковского драмтеатра выйдет спектакль «Академия смеха», в котором Дмитрий Месхиев дебютировал в качестве театрального режиссера, а со второй половине февраля в театр приедет молодой российский режиссер Хуго Эрикссен, который будет ставить спектакль «Смерть Тарелкина».

«И это будет начало новой эры. Премьера планируется на вторую половину апреля. Он уже зарекомендовал себя постановками в серьезных и больших театрах страны, и мы заранее с ним заранее договорились, что, когда у него состоится премьера в театре Вахтангова, он поедет к нам в Псков, - пояснил Дмитрий Месхиев - "Смерть Тарелкина" - интересная пьеса, возлагаю большие надежды на этот спектакль».

Весной в Псковском драмтеатре начнутся репетиции спектакля по пьесе Ионеско «Лысая певица» в постановке худрука Астраханского драмтеатра Александра Огарева. «Надеюсь, выпустим премьеру уже в июне. А, может, "Лысая певица" откроет следующий сезон», - заключил Дмитрий Месхиев.