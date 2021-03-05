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Премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» в Псковском драмтеатре перенесли на май

Премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина переносли на май по техническим причинам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, приобретенные билеты будут действительны.

«Премьера "Смерть Тарелкина", намеченная на 23 апреля, переносится на 12 мая. С 24 апреля спектакль переносится на 13 мая, с 25 апреля – на 18 мая», - рассказали в тетре.

Если новая дата показа не подходит зрителю, билеты можно вернуть по месту покупки. Театр возместит полную стоимость.

Напомним, что в Псковском театре драмы над постановкой комедии «Смерть Тарелкина» работает режиссер из Москвы Хуго Эрикссен.

«Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина – комедия-шутка в трех действиях. Чтобы избавиться от накопившихся долгов, чиновник средней руки Тарелкин решает имитировать собственную смерть, себе же присвоить имя и паспорт покойного соседа.

Сухово-Кобылин в пьесе продолжает сатирическую традицию Гоголя и Салтыкова-Щедрина, изобличая глупость, жадность и бюрократию, доходящие порой до абсурда.

В главных ролях в спектакле «Смерть Тарелкина» – заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Денис Кугай, Максим Плеханов.

Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.