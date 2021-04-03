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Псковский драмтеатр анонсировал распродажу билетов на гастрольные спектакли

В июне Астраханский драматический театр, один из старейших театров страны, отмечающий в этом году 210-летие, привезет в Псков пять своих спектаклей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, продажи на гастрольные спектакли откроются уже в пятницу, 16 апреля. Три дня билеты будут продаваться со скидкой 20%.

Афиша «Больших гастролей» Астраханского театра драмы в Пскове:

24 июня – трагикомедия «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса;

25 июня – спектакль-притча «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта;

26 июня – спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Б. Шергина;

26 июня – водевиль «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова;

27 июня – «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири.

Астраханский театр драмы выбрал для показа в Пскове спектакли, рассчитанные на разную аудиторию. «Два своих новых спектакля привезет в Псков художественный руководитель Астраханской драмы, известный российский режиссер, заслуженный артист России Александр Огарев – трагикомедию "Татуированная роза" по знаменитой пьесе Теннесси Уильямса и необыкновенный спектакль без "четвертой стены" "Вдох-выдох", приоткрывающий тайны женской души. Любопытный факт: в эти дни Александр Огарев начинает работу над спектаклем в Псковском театре драмы, премьера состоится в следующем сезоне, так что у псковичей есть шанс заранее познакомиться с творческим почерком режиссера. Ценителям легкого жанра придется по душе шутка-водевиль "Огонь страстей желанных" по произведениям раннего Чехова. Многим зрителям будет интересна притча "Отель двух миров", действие которой происходит в пространстве между небытием и реальностью, поставленная по пьесе популярного французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. Маленьких театралов и их родителей астраханский театр приглашает на детский спектакль "Волшебное кольцо" по известному сказу Бориса Шергина», - рассказали в пресс-службе.

Продажи билетов на спектакли Астраханского театра драмы откроются 16 апреля в 9.30. И только три дня – 16, 17 и 18 апреля – псковичи смогут купить билеты со скидкой 20%.

С анонсами спектаклей астраханского театра можно ознакомиться на официальном сайте Псковского театра драмы.

«Большие гастроли» организованы Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.