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Хуго Эрикссен объяснил, зачем перенес «Смерть Тарелкина» в 90-е

Режиссер Хуго Эрикссен в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове пояснил причины, по которым решил перенести в 90-е годы ХХ века действие спектакля «Смерть Тарелкина», который он поставил в Псковском драмтеатре.

Напомним, пьеса Сухово-Кобылина, по которой поставлен спектакль, была написана в XIX веке.

«Есть в этом некая странность. Большую часть своей профессиональной карьеры я занимался современной драматургией или драматургией ХХ века, а в этом сезоне уже в третий раз занимаюсь пьесой, написанной в XIX веке. Тем не менее есть мой внутренний список пьес, которые попали в меня, в которых я чувствую пульсацию некой энергии и потенциал», - отметил гость студии. В Пскове, по его словам, «все сошлось: были артисты, способные это сыграть, и пьеса резонировала с сегодняшним моментом, а не выглядела архаично».

«А вопрос про 90-е — следующий пласт, когда мы говорим о художественном решении и сценическом способе найти суть материала в сегодняшнем дне», - добавил он. Сам ход с переносом действия в иное время, по словам Хуго Эрикссена, не нов, но в то же время он не является панацеей и универсальным подходом. «Я делал и неоклассицистические постановки, сохраняя аутентичность, и переносился в условное пространство, но мне хочется принимать новые профессиональные вызовы, делать что-то новое, а не повторять себя, а, во-вторых, хочется, чтобы в пьеса обрела новое звучание, сталкиваясь с нервом и эстетикой 90-х», - отметил режиссер.

В целом текст Сухово-Кобылина в его постановке сохранен на 80%, и в контексте 90-х он «звучит не архаично, а живо и органично». В спектакле сохранены заложенные автором пьесы гротеск и абсурд, но Хуго Эрикссен перевел их «в более реалистическое поле».