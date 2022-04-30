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«Подстрочник»: Премьера спектакля «Морфий» на сцене Псковского драмтеатра. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 мая. Она посвящена очередной премьере Псковского драмтеатра — спектаклю «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Его ставит известный театральный режиссер, троекратный номинант премии «Золотая маска» Антон Федоров.

Главные роли в спектакле исполнят Александр Овчаренко и Камиль Хардин. В рамках программы «Подстрочник» они посветят радиослушателей в тонкости актерской кухни в работе над спектаклем. Зачем артисту знакомиться с чужим опытом работы? Сколько раз актеры пересмотрели фильм «Морфий» Алексея Балабанова и почему Псковский театр драмы пора будет переименовать с театр Булгакова?

Вела эфир Дина Дабришюте.