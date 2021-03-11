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Выставка «Достоевский и коронавирус» откроется в Пскове

Выставка главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника России Александра Стройло «Достоевский и коронавирус» откроется в театральной галерее «Цех» в день открытия XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, 2 сентября в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В театре отметили, что Александра Стройло считают своим в самых разных видах искусства: он много лет сотрудничает с книгоиздателями как график и иллюстратор, он известный художник кино и театральный художник, сценограф и художник по костюмам многих спектаклей из репертуара Псковского театра драмы.

«Но нагляднее всего многогранный дар художника Стройло раскрывается в искусстве авторской книги. Здесь он может абсолютно самостоятельно придумать и создать от начала до конца (от корки до корки) самобытный пространственно-материальный объект, в котором историю персонажей, рассказанную словами, совершенно невозможно отделить от среды их обитания, архитектоники страницы, сотканной из рисунков и каллиграфии, ткани и кожи, обрывков газет и троллейбусных билетиков. Иногда и сами персонажи, заявленные в названии или в начале рассказа, к концу книги незаметно исчезают, как будто растворяются на ветру, и остается только сам ветер, насыщенный сыростью, копотью и папиросным дымом», - рассказали в театре.

Там также предположили, что даже беглый искусствоведческий анализ обнаружит прямые истоки творческого метода Александра Стройло в русском, а затем и советском авангарде первых десятилетий ХХ века, когда изобразительное искусство «активно устремилось за пределы плоскости и занялось поисками баланса между изображением, текстом и конструкцией». В театре заметили, что все это складывается в особенный язык, для овладения которым художнику требуется максимум изобретательности и хорошая школа – мастерство, «дающее смелость и легкость почерка, в сочетании с педантичностью и вниманием к деталям».

«А вот высказывание, созданное Стройло на этом языке, выдает его принадлежность к художникам совсем другого – позднего советского – поколения. Абсурд, ирония, нагромождение аллюзий, смешение высокого стиля с просторечьем – в постмодернистскую топку этого паровоза бросается все, до чего только может дотянуться рука художника. На этом топливе и едут истории, который рассказывает художник Александр Стройло. Истории, которые невозможно воспроизвести своими словами, но за ходом которых все равно почему-то интересно следить. Одна картинка тянет за собой другую и третью, серия следует за серией, страница за страницей разворачивается книжка-гармошка, а потом, дойдя до края, история заворачивает за край и начинает свой путь в обратном направлении», - рассказали в театре о художнике.

В театре также добавили, что где-то на этом пути обязательно встретится Пушкин, а «на следующей станции в вагоне встречного поезда промелькнет Достоевский» .«Он ведь тоже "всегда куда-то ехал: то в Баден-Баден, то еще куда-нибудь". Где-то на окраине Лондона, плавно переходящей в петербургские трущобы, Джек Потрошитель равнодушно пройдет мимо Родиона Раскольникова (оба, что характерно, в масках и перчатках), - добавили в театре. - А как же Достоевский? А что Достоевский? Он давно ушел в мир иной… А зеленые человечки так те никуда не девались».

Открытие выставки состоится в галерее «ЦЕХ» 2 сентября в 18:00. Выставка «Достоевский и коронавирус» продлится до 3 октября.

Галерея «ЦЕХ» Псковского театра драмы располагается на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.