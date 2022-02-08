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Блоги / Александр Савенко

Осторожно! Под напряжением

08.02.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Как вы, наверное, знаете, обычно в «Гонках по вертикали» мы говорим на актуальные темы региональной повестки. Однако бывают и исключения — когда обсуждать приходится вопросы общероссийской и даже международной политической жизни. Сегодня - именно такой случай, ибо все последние недели мы наблюдаем за возрастающей напряженностью в отношениях России и Запада — связано это с обострением ситуации вокруг Украины.

Всё это влияет и на нашу жизнь, занимает умы людей, заставляет задаваться вопросами, главный из которых: будет ли война.

 Псковские политики тоже следят за развитием событий, даже громкие заявления на этот счет делают. Напомню, что ранее сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал вооружить Донецкую и Луганскую народные республики. А тот же главный псковский яблочник Лев Шлосберг вообще постоянно комментирует эту актуальную тему.

Что до событий минувшей недели, то она не стала исключением: сюжет продолжает развиваться, напряжение только растет. Россия перемещает военных по своей территории, тем временем НАТО перебрасывает военнослужащих ближе к месту возможного конфликта. Первые лица государств ведут переговоры. А параллельно стороны делают жесткие заявления и обвиняют друг друга в подготовке провокаций. На минувшей неделе агентство Bloomberg опубликовало - по ошибке, конечно же, по ошибке — заголовок в духе «Россия вторглась в Украину». Не заголовок - бомба!

Правда, тут же последовало опровержение, пропагандисты начали накручивать эту тему, и очень скоро произошедшее стало восприниматься эдаким фарсом, когда возникают аналогии уже не с какими-то серьезными вещами, а скорее - с фразами из комедий, скажем, из того же «Мюнхгаузена».

- Война — это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Война — это... война! («Тот самый Мюнхгаузен»).

В общем градус напряженности повышается, следуют все новые решительные шаги — так, на днях российские власти приняли решение о закрытии у нас бюро Deutsche Welle. Тем временем в Белоруссии со дня на день начнутся масштабные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» (они пройдут с 10 по 20 февраля), на которые, по сообщениям СМИ, перебросили личный состав и технику аж с Дальнего Востока.

В ближайшие полторы недели военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции - по условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии.

А на неделе у соседей побывал министр обороны России Сергей Шойгу, он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний еще и дал интервью Владимиру Соловьеву, и заявил о том, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. Как поведут себя в итоге европейцы — по-прежнему вопрос, коих и без этого великое множество. Прогнозы звучат разные — надеемся на то, что сбудутся оптимистичные.

Заодно вспоминаем тысячу раз цитировавшийся всеми диалог из вполне пророческого фильма «Плутовство, или Хвост виляет собакой». Помните?

- Президент действительно установил мир.

- Да, но войны-то не было.

- Это еще большее достижение.

Так или иначе, это главная тема. Она вытесняет на второй план всё что угодно - хоть стартовавшую в Пекине Олимпиаду и первые победы там россиян, хоть внутриполитическую жизнь, хоть коронавирус - будь он неладен. Омикрон бьет антирекорды по числу заболевших, счет заразившихся каждый день идет уже на многие сотни, — и, как прогнозируют специалисты, это еще не предел. Вот и губернатор Михаил Ведерников в своем традиционном видеообращении рассказал, насколько остро эта проблема стоит в администрации региона.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: У меня в приемной остался всего один здоровый человек, а в целом по аппарату заболела почти половина кадров.

О противодействии распространению коронавируса вновь говорили на оперштабе в конце минувшей недели. Помимо прочего, отменили дистанционку в псковских школах, докладывали о том, как справляется с вызовами система здравоохранения, и обозначали шаги, которые последуют в будущем. По словам губернатора, следующим этапом должна стать — цитирую по сообщению пресс-службы областной администрации — «глубокая перестройка методики работы амбулаторно-поликлинического звена». Таким образом, перед главой облздрава Мариной Гаращенко ставятся новые задачи.

В целом, в выступлениях губернатора на минувшей неделе не раз звучала такая реформаторская лексика. Помимо грядущей перестройки в здравоохранении, заявлено о новых подходах в работе по ряду направлений, в том числе объявлено о перезагрузке работы глав муниципальных образований при реализации национальных проектов. В администрации области по поручению губернатора будут составлять рейтинг муниципалитетов по исполнению регпроектов. Он будет составляться ежеквартально, этим займутся специалисты областного управления проектной деятельности. И я бы не стал исключать, что в будущем этот список будет восприниматься как «рейтинг выживаемости» глав районов, которых ждут нелегкие времена, пресловутые «пистоны» и, может быть, даже очередная муниципальная «революция».

Владимир Ленин: Революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась.

Понятно, что с глав будут спрашивать еще более строго — и не только за нацпроекты, но и за многое другое. Например, за борщевик. И это еще одно направление, где, по сути дела, планируется реформа — здесь тоже начнут внедрять новые подходы. Как заявил губернатор на совещании, применяемые сейчас меры не приносят результата, ежегодно владения борщевика разрастаются на 5-10 процентов территории — причем, не только заброшенной, но и общественных пространств. А раз так — в муниципалитетах надо работать по-другому. Теперь главы районов будут нести персональную ответственность за недопущение разрастания борщевика в муниципалитетах, и это будет один из критериев оценки районных команд. Также Михаил Ведерников отметил, что Псковское областное Собрание депутатов проработает вопрос ответственности собственников земли за разрастание борщевика, также он поручил разработать «дорожную карту» и разыграть все конкурсы в течение двух месяцев.

А уж то, что в ближайшее время мы будем наблюдать продолжение ротации муниципальных руководителей — это к бабке не ходи. Думаю, в ближайшие пару-тройку лет сменится далеко не один из муниципальных руководителей — и предположу, что корреляция с тем самым рейтингом может быть прямая и вполне очевидная.

Изменение подходов в работе с муниципалитетами связано с тем, что, по словам губернатора, при реализации приоритетных проектов существуют риски системных сбоев на районном уровне из-за увеличения финансирования (на 40%) и недостаточной погруженности в работу глав.

Так что, городских и районных чиновников будут учить, проводить с ними персональные совещания, а первое прошло для Печорского района. Как подчеркивается, этот муниципалитет — отстающий, его глава Сергей Тарасик неоднократно подвергался критике и, как следствие, получал отрицательные оценки от обозревателя ПЛН Господина Рейтингомера. Произошло так и по итогам минувшей недели, здесь отсылаю вас к свежему обозрению политической активности на сайте Псковской Ленты Новостей.

Впрочем, было бы неверно говорить, что это к печорским властям есть вопросы, а в других муниципалитетах всё хорошо — тишь, гладь да божья благодать. Например, штормит — и уже не первый год — Гдовский район. О противостоянии там единороссов и представителей оппозиции журналисты писали не раз, подробно освещали конфликты на выборах, когда в район приезжают наблюдатели из-за пределов области.

А на днях в Гдове и вовсе разразился публичный скандал с участием депутата и местного, скажем так, общественно-политического активиста, помощника депутата областного Собрания от КПРФ. И конфликт этот проходил с использованием отнюдь не парламентской лексики. Цитировать не буду — поберегу ваши уши, но намекну, что один депутат (так сказать, провластный) во всеуслышание назвал оппонента, уж извините, известным резиновым изделием. До извинений дело не дошло — хотя, боюсь, даже если до этого дойдет, то будет как в том анекдоте: мужика, который назвал соседа дураком, суд обязал принести извинения, произнести фразу «Вы не дурак — извините». И он - деваться некуда - ее произносит, но в первой части с вопросительной интонацией, а потом — с отрицанием: «Вы не дурак? Извините...» Так и здесь — рассчитывать на слова чистосердечного прощения я бы не стал. По крайней мере, пока до этого очень далеко. Стороны конфликта переходят на личности, наклеивают друг на друга обидные ярлыки и обращаются с жалобами в правоохранительные органы.

Впрочем, было бы неверно говорить, что вот этим, описанным выше, ограничивалась политическая жизнь в городах и районах Псковской области. Конечно же, нет. Как я уже отмечал в предыдущих выпусках, в 2022-м непривычно рано отделения политических партий начали подготовку к сентябрьским выборам. Вот и на минувшей неделе по области продолжал колесить приехавший издалека агитационный автобус ЛДПР. В районах проходили встречи с местными жителями, говорили о проблемах и тех самых сентябрьских выборах.

В соответствии с недавно полученными в Москве ЦУ действовал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. Правда, главное для эсера, думаю, было всё-таки не это... Псковский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу — напомню, что Олега Брячака обвиняли в том, что еще в 2012 году он, будучи руководителем коммерческой организации, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив тем самым крупный ущерб банку. Суд признал эсера виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Однако от назначенного наказания бизнесмен и депутат был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Отмечу, что приговор в законную силу не вступил.

Что до псковских коммунистов, то о них в этот понедельник говорили в связи с волной сообщений о якобы заминированных партийных офисах КПРФ в Пскове, Великих Луках и ряде районов. Бомбы искали с собаками — но, как и следовало ожидать, ничего не нашли. И точно также вполне ожидаемыми были комментарии — провластные масс-медиа совсем уж недвусмысленно намекнули на то, что за волной сообщений могли стоять сами коммунисты — дескать, таким нехитрым образом привлекли к себе внимание.

А обком КПРФ опубликовал сообщение со страдальческими нотками — дословно: «остается непонятным, почему и за что такие нападки именно на КПРФ»?

Завершая на сегодня перекличку представителей разных политических сил, скажу о том, что подготовку к сентябрьским выборам в муниципалитетах Псковской области ведут и единороссы. По весне они проведут свое традиционное внутрипартийное предварительное голосование по определению кандидатов. О том, как будут проходить праймериз в этот раз, какие задачи ставятся перед партией (прежде всего в региональных столицах — Пскове и Великих Луках), на каких принципах строятся взаимоотношения «Единой России» и команды губернатора, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Если вы пропустили прямой эфир — не беда. Запись программы найдете на сайте ПЛН — доступна она и на Ютуб-канале ПЛН-ТВ. Так что если хотите быть в курсе происходящего — смотрите, слушайте, читайте Псковскую Ленту Новостей и наш телеграм-канал.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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