Блоги / Дина Дабришюте

Стиль, порядок, развлечения

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Каждый день с иголочки он одет, или Лицо слуги народа.

Чистота – залог порядка.

Пир не вовремя? О массовых развлечениях в современной России.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://zakrit-dver.livejournal.com/3419743.html

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - писал в «Дяде Ване» Антон Павлович Чехов. До него Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине» отмечал, что: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Вот так классики отечественной литературы уже который век как бы намекают, что встречают у нас по одежке и негоже демонстрировать только внутреннюю интеллигентность. Тяга к приличествующему внешнему виду – это дресс-код.

Существует масса действительных и негласных правил для сотрудников различных учреждений, больше всего достается женщинам. От толщины колготок до цвета и длины ногтей – некоторые организации крайне внимательны к деталям. Мелочей в таком вопросе нет. Я никогда не работала в учреждениях со строгими требованиями к одежде, но всегда с удовольствием смотрела на красивый единообразный внешний вид сотрудников, особенно одетых по форме.

На этой неделе обнаружен стиль в правительстве Псковской области – подписан указ о введении дресс-кода для чиновников. Распространятся новые требования на гражданских служащих и работников регионального правительства и органов исполнительной власти.

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Строгость, элегантность и опрятность – три кита, на которых отныне будет держаться благообразие официальных лиц. Внешнее, конечно. Будут ли требования к внутреннему устройству и введут ли воспитание совести у слуг народа, информации нет. Пока просят соблюдать официально-деловой стиль в одежде, исключить крупные принты, спортивные модели, дорогие аксессуары. Благо люксовые бренды ушли из России, так что соблазна прийти на сессию городского или областного собрания с новенькой сумкой от Yves Saint Laurent или Balenciaga у чиновников не будет.

Мне вот что интересно, как будут контролировать соблюдение новых предписаний. Поставят человека с линейкой проверять длину юбки? А если кто-то забыл сменку про дресс-код, его оштрафуют? Все вообще в курсе, что такое официально-деловой стиль? Сколько ни смотрю на внешний вид псковских народных избранников, вижу, что только губернаторы и знают, что значит выглядеть прилично. Джинса и гавайские рубашки вкупе с модными кроссовками у некоторых представителей аппарата власти убивают всякое расположение к ним как к людям на серьезном государственном посту. Женщины в аппарате власти обычно выглядят более достойно. На то мы и прекрасная половина человечества!

Я считаю введение дресс-кода недостаточной мерой приведения гражданских служащих в надлежащий вид. Давно пора им выдать форму, наказав не снимать ее в рабочее время. График 24/7? Ну значит так и носить. И в соцсетях выкладывать хотя бы раз в неделю себя «в мундире», чтобы местные жители точно знали своих избранников в лицо.

Я не особо верю, что отношение к псковским чиновникам сразу станет лучше после того, как некоторые их них переоденутся. Вспоминается незабвенный Шариков: «Вот всё у вас как на параде... салфетку — туда, галстук — сюда, да "извините", да "пожалуйста-мерси", а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме».

Источник: https://pikabu.ru/story/o_uborke_8089606

Борьба со стрессом – актуальная тема сегодня. В социальных сетях есть различные советы, как продуктивно использовать энергию плохого настроения. Можно заняться уборкой. До сих пор весьма популярен так называемый «метод Мари Кóндо». Имя этой японки, на минуточку - знаменитого консультанта по наведению порядка, примелькалось так, что я сдалась и решила-таки узнать, что же она предлагает.

Ничего поразительного в нашумевшей методике не нашлось. Два главных принципа – сортировать вещи и относиться к ним с душой. Что делать, если всю жизнь убирался дома таким образом, но это помогло привести внутреннее состояние в порядок, Мари Кóндо не рассказывает. Может быть, дело в масштабах уборки? Городские власти областной столицы готовы помочь всем желающим не только снизить тревожность, но заодно привести в порядок Псков – с 5 октября стартует традиционный месячник благоустройства.

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Данная инициатива призвана подготовить к зимнему сезону территории предприятий. Общественники и окружные депутаты наверняка решат как следует прошерстить и общедворовые территории, дабы обнаружить и выбросить с них лишнюю пустую тару, накопившуюся за летние вечера. Надеюсь, что дефицита дворников у нас не образуется, и бóльшую часть города все же приведут в порядок те, кто на это нанимался.

У меня есть некоторые опасения на этот счет, так как несколько объявлений с соответствующими вакансиями я видела. Зарплату обещают до 20 тысяч. Не скажу, что городские власти всегда качественно и в срок выполняют свою часть работы по подготовке Пскова к зиме. Беды две. Первая – огромный временнóй промежуток между тем, как листья и мусор собрали в кучи, и тем, как эти кучи вывезли. Вторая вытекает из первой – иногда снег идет не по расписанию псковского гидрометцентра и покрывает плотным слоем уже изрядно растащенные ветром и негодяями мокрые горы мусора. Иногда листья и иже с ними собирают сразу в большие черные мешки. Но порадоваться чистому городскому пейзажу не удается в полной мере, так как лежат эти пакеты вдоль улиц и отсылают к бандитским фильмам 90-х годов ХХ века.

Как добропорядочному горожанину, любящему свою малую Родину, мне все равно, кто будет организовывать и контролировать сбор мусора, собранного специализированными службами, работниками предприятий или активистами. Мне плевать, какие есть сложности с его вывозом. Я просто не хочу спотыкаться о брошенные пакеты и видеть, как они обрастают грязью. Мне надоело из года в год слышать жалобы властей на недостаток кадров, недобросовестных подрядчиков и ...псковичей. То капризных и нетерпеливых, которые как я недовольны качеством уборки города, то маргинальных, которые объем бытовых отходов на улице умножат как могут.

В преддверии межсезонья принято ругать еще и погоду. Я не готова выйти с граблями в соседний двор и как следует помахать ими во имя общей цели. И не пойду на подобные общественные подвиги до тех пор, пока УГХ, управляйки и собственники территорий не покажут настоящий класс в уборке.

Источник: «ВКонтакте»

Мне хочется отмечать Новый год в сентябре, вместе с Праздником урожая. Или в начале октября. В общем, прямо сейчас. Нет больше сил ждать, когда уже смогу сказать фразу: «Это был трудный год». Я бы назвала 2022-ой годом обострения общественных противоречий. Всегда люди делились на две категории в глазах смотрящего. Например, есть мое мнение и неправильное. Но точек зрения на ситуацию гораздо больше. Не верю, что есть системы, идеальные абсолютно для всех.

События последних семи месяцев в этом убеждают. Например, рассмотрим сферу культуры. Львиную долю ее составляют массовые мероприятия. Платные и бесплатные, многодневные и однодневные, традиционные и разовые, отличные по тематике и бюджету, сложные и простые по организации. Во всех них есть кое-что общее – их делают для людей. Что именно надо нашему человеку, никто никогда не знал и не знает. Скорее всего, должно быть просто весело. Это важно. Но теперь организаторы столкнулись не сколько с вопросом, как развлечь публику, столько задумались, а надо ли вообще ее развлекать.

На такие размышления натолкнули сами граждане. Псковичи исправно комментировали (и комментируют) в соцсетях и на порталах новости о массовых праздниках. Часть граждан убеждена, что на время проведения СВО о развлечениях всем стоит забыть. Тем более сейчас, когда в России объявлена частичная мобилизация. Под раздачу в Интернете попадают все – и комитет по культуре, курирующий масштабные концерты, и небольшие пространства, организующие скромные встречи. Обсуждается этичность развлечений и увеселений, осуждается выделение бюджетных средств на фейерверки и техническое обеспечение проектов. Немало среди псковичей тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Эти за любой движ и уверены, что он снижает уровень нервозности, помогает отвлечься от новостей и переключить внимание. Кроме того, развлечения – отличный способ провести время с близкими и укрепить отношения. Тут и до пропаганды семейных ценностей недалеко, они нынче в приоритете! С этой точки зрения осуждать сторонников проведения концертов сложно.

А споры в соцсетях сейчас читать интереснее, чем когда-либо, ведь от вопросов качества мероприятий пользователи массово перешли к тонким темам морали и нравственности. Оказывается, не так уж и беден наш человек духовно, напрасны были опасения новых «почвенников», что тлетворные влияния Запада проникли в душу русского народа. Есть еще скрепы в сердцах человеческих! И неважно, сколько ошибок в предложении делает тот, кто болеет за этичность чужих поступков. В конце концов, не орфографией и пунктуацией измеряется любовь к Отечеству. Чем же тогда, думаю я, человек с дипломом учителя русского языка и литературы? Возможно, патриотизм измеряется уровнем (со)переживания. Сейчас он (уровень) весьма высок, этим можно объяснить, в том числе, и резкие разногласия по поводу проведения развлекательных мероприятий. Никому не все равно.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте