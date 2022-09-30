Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Формула счастливой семьи
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
озера, рыбалка, путешествия
изменения в комитете по ЖКХ
Защита от мошенников
Господин Рейтингомер
магнит на электросчетчике
чем занять непоседу?
Топ клиник Пскова
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Показания счетчиков на даче
Электронная транспортная накладная
Кибербуллинг и дети
женскицй акцент я русская
Дина Дабришюте Публикаций: 95
30.09.2022 13:560 Стиль, порядок, развлечения 28.09.2022 17:492 Мы рождены, чтоб сказку сделать былью  26.09.2022 16:260 То, что доктор прописал 13.09.2022 21:190 Пароход современности 09.09.2022 17:272 Деньги, алкоголь и лохматые соседи Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 23.09.2022 13:520 Очередь из получивших повестку псковичей собралась у военкомата. ФОТО 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области
Блоги / Дина Дабришюте

Стиль, порядок, развлечения

30.09.2022 13:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Каждый день с иголочки он одет, или Лицо слуги народа.
  • Чистота – залог порядка.
  • Пир не вовремя? О массовых развлечениях в современной России.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: https://zakrit-dver.livejournal.com/3419743.html

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - писал в «Дяде Ване» Антон Павлович Чехов. До него Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине» отмечал, что: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Вот так классики отечественной литературы уже который век как бы намекают, что встречают у нас по одежке и негоже демонстрировать только внутреннюю интеллигентность. Тяга к приличествующему внешнему виду – это дресс-код.

Существует масса действительных и негласных правил для сотрудников различных учреждений, больше всего достается женщинам. От толщины колготок до цвета и длины ногтей – некоторые организации крайне внимательны к деталям. Мелочей в таком вопросе нет. Я никогда не работала в учреждениях со строгими требованиями к одежде, но всегда с удовольствием смотрела на красивый единообразный внешний вид сотрудников, особенно одетых по форме.

На этой неделе обнаружен стиль в правительстве Псковской области – подписан указ о введении дресс-кода для чиновников. Распространятся новые требования на гражданских служащих и работников регионального правительства и органов исполнительной власти.

Строгость, элегантность и опрятность – три кита, на которых отныне будет держаться благообразие официальных лиц. Внешнее, конечно. Будут ли требования к внутреннему устройству и введут ли воспитание совести у слуг народа, информации нет. Пока просят соблюдать официально-деловой стиль в одежде, исключить крупные принты, спортивные модели, дорогие аксессуары. Благо люксовые бренды ушли из России, так что соблазна прийти на сессию городского или областного собрания с новенькой сумкой от Yves Saint Laurent или Balenciaga у чиновников не будет.

Мне вот что интересно, как будут контролировать соблюдение новых предписаний. Поставят человека с линейкой проверять длину юбки? А если кто-то забыл сменку про дресс-код, его оштрафуют? Все вообще в курсе, что такое официально-деловой стиль? Сколько ни смотрю на внешний вид псковских народных избранников, вижу, что только губернаторы и знают, что значит выглядеть прилично. Джинса и гавайские рубашки вкупе с модными кроссовками у некоторых представителей аппарата власти убивают всякое расположение к ним как к людям на серьезном государственном посту. Женщины в аппарате власти обычно выглядят более достойно. На то мы и прекрасная половина человечества!

Я считаю введение дресс-кода недостаточной мерой приведения гражданских служащих в надлежащий вид. Давно пора им выдать форму, наказав не снимать ее в рабочее время. График 24/7? Ну значит так и носить. И в соцсетях выкладывать хотя бы раз в неделю себя «в мундире», чтобы местные жители точно знали своих избранников в лицо.

Я не особо верю, что отношение к псковским чиновникам сразу станет лучше после того, как некоторые их них переоденутся. Вспоминается незабвенный Шариков: «Вот всё у вас как на параде... салфетку — туда, галстук — сюда, да "извините", да "пожалуйста-мерси", а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме».

Источник: https://pikabu.ru/story/o_uborke_8089606

Борьба со стрессом – актуальная тема сегодня. В социальных сетях есть различные советы, как продуктивно использовать энергию плохого настроения. Можно заняться уборкой. До сих пор весьма популярен так называемый «метод Мари Кóндо». Имя этой японки, на минуточку - знаменитого консультанта по наведению порядка, примелькалось так, что я сдалась и решила-таки узнать, что же она предлагает.

Ничего поразительного в нашумевшей методике не нашлось. Два главных принципа – сортировать вещи и относиться к ним с душой. Что делать, если всю жизнь убирался дома таким образом, но это помогло привести внутреннее состояние в порядок, Мари Кóндо не рассказывает. Может быть, дело в масштабах уборки? Городские власти областной столицы готовы помочь всем желающим не только снизить тревожность, но заодно привести в порядок Псков – с 5 октября стартует традиционный месячник благоустройства.

Данная инициатива призвана подготовить к зимнему сезону территории предприятий. Общественники и окружные депутаты наверняка решат как следует прошерстить и общедворовые территории, дабы обнаружить и выбросить с них лишнюю пустую тару, накопившуюся за летние вечера. Надеюсь, что дефицита дворников у нас не образуется, и бóльшую часть города все же приведут в порядок те, кто на это нанимался.

У меня есть некоторые опасения на этот счет, так как несколько объявлений с соответствующими вакансиями я видела. Зарплату обещают до 20 тысяч. Не скажу, что городские власти всегда качественно и в срок выполняют свою часть работы по подготовке Пскова к зиме. Беды две. Первая – огромный временнóй промежуток между тем, как листья и мусор собрали в кучи, и тем, как эти кучи вывезли. Вторая вытекает из первой – иногда снег идет не по расписанию псковского гидрометцентра и покрывает плотным слоем уже изрядно растащенные ветром и негодяями мокрые горы мусора. Иногда листья и иже с ними собирают сразу в большие черные мешки. Но порадоваться чистому городскому пейзажу не удается в полной мере, так как лежат эти пакеты вдоль улиц и отсылают к бандитским фильмам 90-х годов ХХ века.

Как добропорядочному горожанину, любящему свою малую Родину, мне все равно, кто будет организовывать и контролировать сбор мусора, собранного специализированными службами, работниками предприятий или активистами. Мне плевать, какие есть сложности с его вывозом. Я просто не хочу спотыкаться о брошенные пакеты и видеть, как они обрастают грязью. Мне надоело из года в год слышать жалобы властей на недостаток кадров, недобросовестных подрядчиков и ...псковичей. То капризных и нетерпеливых, которые как я недовольны качеством уборки города, то маргинальных, которые объем бытовых отходов на улице умножат как могут.

В преддверии межсезонья принято ругать еще и погоду. Я не готова выйти с граблями в соседний двор и как следует помахать ими во имя общей цели. И не пойду на подобные общественные подвиги до тех пор, пока УГХ, управляйки и собственники территорий не покажут настоящий класс в уборке.

Источник: «ВКонтакте»

Мне хочется отмечать Новый год в сентябре, вместе с Праздником урожая. Или в начале октября. В общем, прямо сейчас. Нет больше сил ждать, когда уже смогу сказать фразу: «Это был трудный год». Я бы назвала 2022-ой годом обострения общественных противоречий. Всегда люди делились на две категории в глазах смотрящего. Например, есть мое мнение и неправильное. Но точек зрения на ситуацию гораздо больше. Не верю, что есть системы, идеальные абсолютно для всех.

События последних семи месяцев в этом убеждают. Например, рассмотрим сферу культуры. Львиную долю ее составляют массовые мероприятия. Платные и бесплатные, многодневные и однодневные, традиционные и разовые, отличные по тематике и бюджету, сложные и простые по организации. Во всех них есть кое-что общее – их делают для людей. Что именно надо нашему человеку, никто никогда не знал и не знает. Скорее всего, должно быть просто весело. Это важно. Но теперь организаторы столкнулись не сколько с вопросом, как развлечь публику, столько задумались, а надо ли вообще ее развлекать.

На такие размышления натолкнули сами граждане. Псковичи исправно комментировали (и комментируют) в соцсетях и на порталах новости о массовых праздниках. Часть граждан убеждена, что на время проведения СВО о развлечениях всем стоит забыть. Тем более сейчас, когда в России объявлена частичная мобилизация. Под раздачу в Интернете попадают все – и комитет по культуре, курирующий масштабные концерты, и небольшие пространства, организующие скромные встречи. Обсуждается этичность развлечений и увеселений, осуждается выделение бюджетных средств на фейерверки и техническое обеспечение проектов. Немало среди псковичей тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Эти за любой движ и уверены, что он снижает уровень нервозности, помогает отвлечься от новостей и переключить внимание. Кроме того, развлечения – отличный способ провести время с близкими и укрепить отношения. Тут и до пропаганды семейных ценностей недалеко, они нынче в приоритете! С этой точки зрения осуждать сторонников проведения концертов сложно.

А споры в соцсетях сейчас читать интереснее, чем когда-либо, ведь от вопросов качества мероприятий пользователи массово перешли к тонким темам морали и нравственности. Оказывается, не так уж и беден наш человек духовно, напрасны были опасения новых «почвенников», что тлетворные влияния Запада проникли в душу русского народа. Есть еще скрепы в сердцах человеческих! И неважно, сколько ошибок в предложении делает тот, кто болеет за этичность чужих поступков. В конце концов, не орфографией и пунктуацией измеряется любовь к Отечеству. Чем же тогда, думаю я, человек с дипломом учителя русского языка и литературы? Возможно, патриотизм измеряется уровнем (со)переживания. Сейчас он (уровень) весьма высок, этим можно объяснить, в том числе, и резкие разногласия по поводу проведения развлекательных мероприятий. Никому не все равно.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 229 человек
30.09.2022, 15:540 Еще двое военнослужащих 76-й дивизии ВДВ удостоены звезд Героев России посмертно 30.09.2022, 15:440 «Не вляпайтесь»: на участке улицы Конной в Пскове пролили швы 30.09.2022, 15:390 Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров 30.09.2022, 15:320 Не выходить в плавание без сигнальных огней посоветовали владельцам маломерных судов в Псковской области
30.09.2022, 15:290 Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Пскове раздражают соседи - опрос 30.09.2022, 15:260 Псковичи предупреждают о трудностях при проезде к Печорам 30.09.2022, 15:170 14 ответов на вопросы псковичей об ошибках в ходе мобилизации 30.09.2022, 15:140 Как правильно использовать Интернет при подготовке домашнего задания, рассказал псковский учитель
30.09.2022, 15:090 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроекте, культурном календаре и псковских муралах. ВИДЕО 30.09.2022, 15:070 В рубель: Осенняя финансовая хандра или хроническая потребительская депрессия? 30.09.2022, 14:590 Локнянского пенсионера оштрафовали за продажу опасного для жизни алкоголя 30.09.2022, 14:550 Лису заметили в псковском Дендропарке. ВИДЕО
30.09.2022, 14:440 Первые муралы в виде картин художников в Пскове могут появиться через пять дней 30.09.2022, 14:340 Производство молока в Псковской области увеличилось на 2% 30.09.2022, 14:210 Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба 30.09.2022, 14:190 Максимальный размер декретных выплат в 2023 году вырастет до 383 тысяч - Минтруд
30.09.2022, 14:170 Минимум три новых мобильных автоклуба появятся в Псковской области 30.09.2022, 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 30.09.2022, 14:070 Бизнес-сообщество попросило расширить категории граждан для отсрочки от призыва 30.09.2022, 13:560 Стиль, порядок, развлечения
30.09.2022, 13:530 Территории ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года - Песков 30.09.2022, 13:510 Воспитатель детсада ударила мальчика головой об унитаз 30.09.2022, 13:480 «Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве. ВИДЕО 30.09.2022, 13:461 Анна Кузыченко покинула пост главы управления образования администрации Пскова
30.09.2022, 13:340 Новый федеральный детский центр отдыха построят в Псковской области 30.09.2022, 13:201 Старинную вывеску сняли в центре Пскова 30.09.2022, 13:090 Псковичам объяснили, как передать показания теплосчётчиков  30.09.2022, 13:070 Суд зарегистрировал первый в Петербурге иск об отмене мобилизационной повестки
30.09.2022, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Тимофеевой 30.09.2022, 13:010 Назальной вакцины от COVID-19 в Псковской области пока нет - облздрав 30.09.2022, 12:590 Почти 60 тысяч россиян въехали в Финляндию с начала частичной мобилизации 30.09.2022, 12:520 Пожароопасный сезон в Псковской области завершится 3 октября
30.09.2022, 12:450 Комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова создадут 4 октября 30.09.2022, 12:310 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроекте, культурном календаре и псковских муралах 30.09.2022, 12:260 Почти 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 30.09.2022, 12:130 В облздраве объяснили продажу ФАПа в новосокольнической деревне
30.09.2022, 12:092 Патриарх Кирилл заразился коронавирусом 30.09.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 30.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 30 сентября 30.09.2022, 11:531 Названы наиболее дефицитные специалисты в псковском здравоохранении
30.09.2022, 11:430 Первая школа критики поэзии откроется в Пушкинских Горах 30.09.2022, 11:390 «Здравствуйте, это банк..» 30.09.2022, 11:350 Дмитрий Месхиев выпускает продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 30.09.2022, 11:300 Лучшего начальника караула Псковской области выбрали в УФСИН
30.09.2022, 11:144 Псковская инфекционка сократила штат из-за спада заболеваемости COVID-19 30.09.2022, 11:070 «Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве 30.09.2022, 10:510 Великолукского убийцу задержали по подозрению в грабеже 30.09.2022, 10:420 Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты
30.09.2022, 10:410 Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях 30.09.2022, 10:400 Более 2,5 тысячи зрителей побывало в «Михайловском» на гастролях театра Владимира Рецептера 30.09.2022, 10:380 Выпущенного «Птичьим двориком» лебедя убили из пневматического оружия 30.09.2022, 10:360 День памяти святых мучениц отмечают православные
30.09.2022, 10:170 Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт 30.09.2022, 10:050 Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля в Псковской области 30.09.2022, 09:550 Потерявшийся пенсионер смог самостоятельно выйти из псковского леса 30.09.2022, 09:450 Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии
30.09.2022, 09:440 Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно 30.09.2022, 09:300 Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках 30.09.2022, 09:150 Банки РФ ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста 30.09.2022, 09:000 Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой Варвары в Печорах
30.09.2022, 08:500 Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос 30.09.2022, 08:470 Автомобиль загорелся в Великих Луках из-за неисправности детали 30.09.2022, 08:300 День Интернета отмечают в России 30 сентября 30.09.2022, 08:100 Стало известно, какую медпомощь россияне смогут получить бесплатно
30.09.2022, 07:520 Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в Telegram 30.09.2022, 07:350 Автор детских страшилок в Пскове рассказала о пользе пугающих историй 30.09.2022, 07:170 У россиян стали красть деньги под предлогом перевода выплат по мобилизации 30.09.2022, 06:590 Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей
29.09.2022, 23:001 Литературные вечера прошли в исправительных учреждениях Псковской области 29.09.2022, 22:400 Учебно-методические сборы с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних прошли в Пскове 29.09.2022, 22:200 Псковичей приглашают на концерт камерной музыки «Народные мотивы и авторские замыслы» 29.09.2022, 22:000 Осенние работы провели в лесных питомниках Псковской области
29.09.2022, 21:402 Псковичи стали чаще пользоваться Интернетом по сравнению с 2020 годом 29.09.2022, 21:005 Фонд капремонта предлагает псковичам получать квитанции электронно 29.09.2022, 20:400 Псковичам напомнили о риске столкнуться с мошенниками при оплате долгов 29.09.2022, 20:200 Перспективные программы развития и поддержки детей с нарушениями здоровья обсудили в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru